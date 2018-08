Liga, il 1° turno - Atl. Madrid-Valencia, che debutto. Tutti dietro al Barça

In Spagna il mercato è ancora in corso ma, come fino all'anno scorso accadeva anche in Italia, il campionato apre i suoi battenti. Orfana di Cristiano Ronaldo, la Liga ha sicuramente perso tanto, ma di certo lo spettacolo non mancherà. Messi, il tanto desiderato Modric, Diego Costa - solo per citarne uno per big - e tutti gli altri campioni non faranno rimpiangere l'assenza di CR7. Tutti all'inseguimento del Barcellona, campione uscente e forse ancora più forte quest'anno. Ci siamo, ormai: in Spagna sono attese emozioni.

Il match clou - Né Real Madrid né Barcellona, per questa giornata d'esordio la partita che più promette spettacolo è quella tra Valencia e Atletico Madrid. Bisognerà attenderà un po', fino al lunedì sera, ma poi si entrerà nel vivo. Da un lato i Taronges, che dopo il quarto posto e la Champions League conquistati lo scorso anno, sono ben carichi per ripetersi e magari migliorare l'ultimo piazzamento. Dall'altro i Colchoneros, già in gran condizione e reduci dall'emozionante successo in Supercoppa Europea contro i rivali storici del Real, in un derby potrattosi fino ai supplementari. Alla fine a spuntarla sono stati loro, con una stella, Diego Costa, che già brilla, e un'altra, Antoine Griezmann, ancora non apparso ai livelli dell'ultima annata e del Mondiale vinto con la Francia. Lo spettacolo è garantino.

Le altre gare - Debutto sulla carta abbastanza semplice per Barcellona e Real Madrid, che giocheranno in casa. Al Camp Nou stasera arriverà l'Alaves, mentre al Santiago Bernabeu c'è il Getafe, in quello che è sì considerato un derby minore, ma sempre ben pieno di garra e pulsazioni vibranti. Il Villarreal ha salutato Soriano, ma la presenza di italiani è ancora ben densa con Bonera e soprattutto Sansone e stasera ospiterà la Real Sociedad. A Madrid andrà pure il Siviglia, a Vallecas precisamente, dove gli andalusi - reduci dal ko in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona - sfideranno il Rayo Vallecano. A chiudere questo primo turno, invece, ci saranno Athletic Bilbao e Leganes.

Il programma

Celta Vigo-Espanyol (18/08, ore 18.15)

Villarreal-Real Sociedad (18/08, ore 20.15)

Barcellona-Alaves (18/08, ore 22.15)

Eibar-Huesca (19/08, ore 18.15)

Rayo Vallecano-Siviglia (19/08, ore 20.15)

Real Madrid-Getafe (19/08, 22.15)

Valencia-Atletico Madrid (20/08, 20.00)

Athletic Club-Leganes (20/08, 22.00)