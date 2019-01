Liga, il 21° turno - Barça, tempo di derby. E anche il Real va in Catalogna

Pian piano s'è delineata la nuova Liga, un campionato che va alla ricerca di nuove certezze dopo l'inizio pieno di sorprese, sia dal punto di vista dei risultati che da quello del gioco. Già da un po' in vetta alla classifica, dopo venti giornate, c'è il Barcellona, che domina quasi dall'avvio di campionato ed è la principale garanzia di questa stagione. Sta tornando anche il Real Madrid, che ha recuperato terreno e ora è terzo. In mezzo i cugini dell'Atletico, che non ci stanno a mollare e provano a tenere il passo della capolista. Da questo punto di vista questo turno potrebbe dire qualcosa di importante.

Il match-clou - Non c'è una vera partita di cartello, ma quella che potrebbe dare il maggior numero di informazioni utili per il prosieguo della Liga è il derby catalano tra Girona e Barça. Non tanto per le difficoltà che i blaugrana possono trovare contro la dodicesima forza del campionato, ma più che altro perché con cinque punti di vantaggio acquisire ulteriore distanza dalla seconda vorrebbe dire dare un segnale importante a tutte le altre. Ecco perché una vittoria degli uomini di Ernesto Valverde è il risultato che nessuno vorrebbe. Domandare alle inseguitrici per credere.

Le altre gare - Non solo il Barcellona, anche il Real Madrid questo weekend sarà impegnato in Catalogna. Da calendario c'è la sfida all'Espanyol, in trasferta, che qualche insidia la nasconde sempre. Ma, dopo due vittorie di fila e il terzo posto conquistato sul Siviglia, le Merengues non vogliono proprio fermarsi. Anche per provare ad accorciare sull'Atletico Madrid, cinque punti più avanti in classifica. Impegno mica semplice per i Colchoneros, che se la vedranno al Wanda Metropolitano contro il Getafe, sesto in classifica e dunque in piena zona Europa. Sicuramente meno complicato il match che attende il Siviglia, che contro il Levante invece vuole tornare ad una vittoria che manca ormai da quaranta giorni, nel corso dei quali sono stati raccolti appena due punti.

Il programma:

Siviglia-Levante (oggi, ore 13)

Atletico Madrid-Getafe (oggi, ore 16.15)

Leganes-Eibar (oggi, ore 18.30)

Valencia-Villarreal (oggi, ore 20.45)

Real Valladolid-Celta Vigo (domani, ore 12)

Girona-Barcellona (domani, ore 16.15)

Athletic Club-Real Betis (domani, ore 18.30)

Real Sociedad-Huesca (domani, ore 18.30)

Espanyol-Real Madrid (domani, ore 20.45)

Alaves-Rayo Vallecano (lunedì, ore 21)