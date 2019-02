Liga, il 22° turno - Barça, che sfida Valencia. Ma stavolta sono tutte belle

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il menu del ventiduesimo turno di Liga è bello ricco. Variegato, molto interessante. Ora come ora il Barcellona non vuol sentire ragioni e dalla vetta non si smuove. Anche i punti di vantaggio sull'Atletico Madrid restano invariati, cinque, né troppi né pochi. Quelli sul Real Madrid, invece, sono dieci. E i blaugrana sanno che potrebbero anche non bastare se dalla Capital si mettessero a marciare ai ritmi degli scorsi anni.

Il match-clou - Sono proprio i catalani ad essere impegnati nella sfida più affascinante di giornata. Al Camp Nou arriva il Valencia, che dopo un avvio complicato s'è ripreso ed è tornato a lottare per un posto in Europa. Sarà la filosofia di Valverde contro quella di Marcelino, uno dei migliori attacchi del campionato contro uno dei peggiori. Eppure il Valencia ha subito meno gol. Riuscirà a resistere anche ai fenomeni azulgrana?

Le altre gare - Mica da buttare gli altri incontri previsti per questa giornata. A cominciare da quello del Benito Villamarin, imperdibile: il Real Betis se la vedrà con l'Atletico Madrid, secondo della classe e desideroso di restare incollato al Barça. La cornice sarà impeccabile e lo spettacolo in campo è annunciato. Chissà che non possa approfittarne il Real Madrid per recuperare qualche punto almeno dai cugini, ma anche per le Merengues l'impegno è complicato: di fronte ci sarà l'Alaves, la più grande rivelazione di questa prima metà di stagione, attualmente quinto in classifica. Interessante anche il match tra Celta Vigo e Siviglia, ma siamo sicuri che non mancheranno emozioni anche nella partita tra Real Sociedad e Athletic Club.

Il programma

Huesca-Valladolid 4-0 (ieri)

Levante-Getafe (oggi, ore 13)

Real Sociedad-Athletic Club (oggi, ore 16.15)

Barcellona-Valencia (oggi, ore 18.30)

Celta Vigo-Valencia (oggi, ore 20.45)

Villarreal-Espanyol (domani, ore 12)

Real Betis-Atletico Madrid (domani, ore 16.15)

Eibar-Girona (domani, ore 18.30)

Real Madrid-Alaves (domani, ore 20.45)

Rayo Vallecano-Leganes (lunedì, ore 21)