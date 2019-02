Liga, il 24° turno - Atletico, cercasi riscatto pre-Juve. Barça col Valladolid

© foto di J.M.Colomo

Non c'è un vero e proprio big match, ma tante partite interessanti. Il ventiquattresimo turno di Liga ieri sera ha aperto i battenti con il 2-2 tra Eibar e Getafe (ora quinto in classifica da solo, in attesa del resto di questo turno) e soltanto oggi entrerà nel vivo. In campo il Barcellona, ma anche l'Atletico Madrid. Domani, invece, toccherà al Real Madrid. L'anti-Barça, ora, è proprio la squadra di Solari, che nell'ultima giornata ha scavalcato i cugini Colchoneros grazie al successo nel derby. E ora spera di accorciare ancora sui blaugrana

Il match-clou - C'è una partita con più temi di un'altra. E' quella del Camp Nou, dove per il Barcellona c'è un Real Valladolid da battere assolutamente. Sulla carta non è un match complicato, ma dopo due pareggi consecutivi con Valencia e Athletic Club e il Real Madrid che sembra essersi completamente ripreso, in Catalogna hanno messo un po' di pressione. Match in programma per oggi pomeriggio, vincere vorrebbe dire portarsi a +9 temporaneamente sulle Merengues e la pressione sarebbe così spostata tutta sulla Capital.

Le altre gare - Anche per il Real Madrid, però, l'impegno non è proibitivo. Domani al Santiago Bernabeu giungerà un Girona in crisi, reduce da quattro sconfitte consecutive. Una squadra che vive un momento diametralmente opposto a quello dei Galacticos, mai come adesso in palla. Finalmente Solari sembra aver trovato la quadra e la rincorsa al Barça è partita, dopo aver superato anche l'Atletico. Per riprendersi, invece, i Colchoneros proveranno a vincere sul campo del Rayo Vallecano, con l'obiettivo di archiviare quanto prima i due k.o. di seguito. E farlo adesso avrebbe più senso, visto che la prossima settimana ci sarà la Juventus in Champions al Wanda. Tra le partite più interessanti di questa giornata, infine, sicuramente quello tra Villarreal e Valencia.

Il programma:

Eibar-Getafe 2-2 (ieri)

Celta Vigo-Levante (oggi, ore 13)

Rayo Vallecano-Atletico Madrid (oggi, ore 16.15)

Real Sociedad-Leganes (oggi, ore 18.30)

Barcellona-Real Valladolid (oggi, ore 20.45)

Real Madrid-Girona (domani, ore 12)

Valencia-Espanyol (domani, ore 16.15)

Villarreal-Siviglia (domani, ore 18.30)

Real Betis-Alaves (domani, ore 20.45)

Huesca-Athletic Club (lunedì, ore 21)