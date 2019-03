Liga, il 27° turno - Real in crisi col Valladolid. Simeone attende il Leganes

© foto di J.M.Colomo

Nessuno scontro diretto, ma in Liga ogni partita nasconde più di un'insidia. La ventisettesima giornata di Liga è cominciata ieri sera con il pareggio tra Athletic Club ed Espanyol, che restano appaiate a centro classifica. Le big cominciano a giocare da oggi, ma nessuna ha un impegno chissà quanto complicato sulla carta, per quanto può valere in un campionato livellato come questo. C'è chi deve rinsavire, e ovviamente parliamo del Real Madrid, ma anche chi deve consolidare la propria posizione. E anche da questo turno passeranno le sorti di fine stagione.

Il match-clou - Più che per il valore assoluto delle squadre in campo (il Real Valladolid è sedicesimo in classifica a ventisei punti), la partita più importante è quella del Real Madrid, piombato nella più profonda crisi dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax. Tutti in discussione nella Casa Blanca e contro il Valladolid è vietato sbagliare. Il titolo si allontana, la stagione presenta poche gioie. Dodici punti sono una voragine, ma non si può smettere di sperare, altrimenti nulla più avrebbe senso quest'anno. E allora le Mereguens devono vincere, anche per dimenticare il k.o. col Barcellona e l'eliminazione dalla Copa del Rey. Per archiviare, o quantomeno provare ad archiviare, questi ultimi giorni d'inferno.

Le altre gare - Il Barcellona, intanto, si gode il suo rassicurante vantaggio (anche sulla seconda) e attende senza patemi il Rayo Vallecano, altra partita sulla carta semplice per allungare ancora o comunque mantenere invariato il distacco, senza rischiare che le altre accorcino. Soprattutto l'Atletico Madrid, che invece se la vedrà col Leganes. Anche il sodalizio di Simeone giocherà in casa e, con sette punti di differenza, prova a tenere il passo come fatto nelle ultime tre giornate. Partita sulla carta abbordabile anche per il Getafe, quarto in classifica, che ospiterà l'Huesca ultimo in classifica. Interessante infine il confronto tra Siviglia e Real Sociedad.