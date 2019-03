Liga, il 28° turno - Zidane 'debutta' col Celta. Barça, che sfida a Siviglia

© foto di Imago/Image Sport

Uscite dalla Champions League, le due squadre di Madrid hanno un solo obiettivo per questi mesi finali di stagione: tenere aperto il campionato. Soprattutto l'Atletico, attualmente a sette punti dal Barcellona, avrebbe la possibilità di riaprire i giochi per il titolo, considerando che i blaugrana avranno tanto a cui pensare con l'Europa. Più difficile per il Real, malgrado sulla panchina ci sia di nuovo il campione di tutto Zidane. Da questa ventottesima giornata in avanti si apre un nuovo, finale mini-torneo. E noi siamo pronto a gustarcelo.

Il match-clou - A rigor di classifica, la partita più importante di questo turno è quella che vedrà il Barcellona far visita al Real Betis al Benito Villamarin. Prima contro settima, ambizioni diverse, ma la stessa voglia di fare punti per perseguirle. Ma, considerando quanto accaduto nelle ultime settimane, la maggior parte dei riflettori saranno puntati sul Real Madrid di Zinedine Zidane. Il ritorno del francese ha ridato fiducia all'ambiente e un successo contro il Celta Vigo, avversario assolutamente da non sottovalutare, farebbe partire il vecchio/nuovo tecnico col piede giusto. E riuscirebbe così a portarsi, almeno temporaneamente, a a -9 dai blaugrana.

Le altre gare - In mezzo, però, come suddetto c'è l'Atletico Madrid. E pure i Colchoneros, reduci dalla cocente eliminazione dalla Champions League per mano della Juventus, non avranno vita facile al San Mames, sul campo dell'Athletic Club. Tutti s'attendono una reazione. L'unico modo per indorare la pillola di non poter giocare la finale al Wanda sarebbe lottare fino alla fine per il titolo in campionato. Chi invece ha anche altri stimoli è il Valencia, ancora presente in Europa League, che intanto in questa giornata di Liga dovrà ospitare il Getafe, la più bella rivelazione della stagione, attualmente quarto in classifica. C'è attesa anche per vedere il Siviglia, che ha esonerato ieri Machin dopo la beffa europea con lo Slavia Praga. Il nuovo team di Caparros, che potrebbe riaccogliere anche Monchi, andrà a Barcellona per sfidare l'Espanyol.

Il programma

Huesca-Alaves (oggi, ore 13)

Real Madrid-Celta Vigo (oggi, ore 16.15)

Athletic Club-Atletico Madrid (oggi, ore 18.30)

Leganes-Girona (oggi, ore 20.45)

Eibar-Valladolid (domani, ore 12)

Espanyol-Siviglia (domani, ore 16.15)

Valencia-Getafe (domani, ore 18.30)

Villarreal-Rayo Vallecano (domani, ore 18.30)

Real Betis-Barcellona (domani, ore 20.45)