Liga, il 28° turno - Testacoda Malaga-Barça. Montella sfida Zaza

La presentazione della prossima giornata del campionato spagnolo.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Guarda un po', l'ultima spiaggia per sperare ancora nella salvezza per il Malaga non è contro una squadra qualsiasi, ma quel Barcellona primo della classe che ormai ha già le mani sul trionfo finale. In questa ventottesima giornata di Liga, dunque, testacoda: ogni turno che passa, per i blaugrana, è un avanzamento verso il titolo, dopo la vittoria della settimana scorsa nello scontro diretto con l'Atletico Madrid. Secondi a -8 dai catalani, i Colchoneros per archiviare il k.o. del Camp Nou sono chiamati a battere il Celta Vigo, che di par suo venderà cara la pelle per continuare a lottare per un posto in Europa League.

E il Real Madrid? I campioni del mondo sono attesi dalla trasferta ad Ipurua, dove sfideranno un'altra squadra in lotta per un piazzamento in Europa, ossia l'Eibar ottavo in classifica. Non sarà facile per i madrileni, anche se con un Ronaldo on fire, come dimostrato in Champions League, tutto è più semplice. Gli occhi degli italiani, però, per questo turno saranno attirati maggiormente dal match tra Siviglia e Valencia, che per noi vuol dire Vincenzo Montella contro Simone Zaza. Distanziati otto punti in classifica, gli uomini del tecnico italiano potrebbero riaprire la bagarre per la Champions andando ad insidiare il terzo posto della truppa di Marcelino.

La squadra più in forma del campionato, anche più del Barcellona, è un'altra catalana, il Girona. Tre successi consecutivi, l'ultimo ieri sera nell'anticipo con il Deportivo La Coruna di Clarence Seedorf, hanno lanciato la formazione neopromossa al sesto posto in classifica, un gradino anche più sopra del Villarreal. Sansone e compagni, per riprendersi la propria posizione, dovranno battere il Las Palmas al Gran Canaria. Sfida impegnativa anche per il Levante di Giampaolo Pazzini, che dovranno far visita al Getafe per continuare a restare fuori dalla zona rossa, nell'intreccio proprio con il Las Palmas.