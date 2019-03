Liga, il 29° turno - Barça, derby d'allungo. Interessante Siviglia-Valencia

© foto di J.M.Colomo

Torna il calcio giocato anche in Spagna e la Liga è pronta ad aprire il suo ultimo capitolo. Dieci giornate alla fine e tanti ancora gli obiettivi da inseguire dalle diverse squadre. A dire il vero sembra che ci sia una sola quasi-certezza: il Barcellona campione. Per il resto, poi, tutto da scoprire (anche se l'Huesca ha già un piede in Segunda Division). Già a partire da questo ventinovesimo turno ci sarà spettacolo, come sempre in Liga.

Il match-clou - Per il Barcellona sarà tempo di derby. Al Camp Nou arriva l'Espanyol, l'altra squadra di Barcellona, e con una vittoria i blaugrana metterebbero più di una mano sul titolo finale, visti gli attuali dieci punti di vantaggio sull'Atletico Madrid secondo in classifica. E possono diventare ora tredici. I blaugrana sono carichi ma dovranno anche dosare le energie per la Champions League. Tra dieci giorno sarà la volta di sfidare il Manchester United e arrivarci con un vantaggio ancora più ampio può soltanto far piacere agli uomini di Valverde.

Le altre gare - L'Atletico Madrid per non perdere ulteriore terreno, dopo la sconfitta di due settimane fa con l'Athletic Club, è chiamato a battere l'Alaves ma il match non è scontato. Contro la quinta della classe servirà il miglior Atletico per conquistare i tre punti e Simeone lo sa. Ha caricato i suoi, visto che vuole consolidare il secondo posto e teme il ritorno del Real Madrid di Zidane. Le Merengues dovrebbero avere vita abbastanza facile al Santiago Bernabeu contro l'Huesca, fanalino di coda del campionato. Altra partita interessante è sicuramente quella tra Siviglia e Valencia: sesta contro settima, sfida dal sapore europeo.

Il programma

Getafe-Leganes (oggi, ore 13)

Barcellona-Espanyol (oggi, ore 16.15)

Celta Vigo-Villarreal (oggi, ore 18.30)

Alaves-Atletico Madrid (oggi, ore 20.45)

Levante-Eibar (domani, ore 12)

Rayo Vallecano-Real Betis (domani, ore 16.15)

Siviglia-Valencia (domani, ore 18.30)

Real Valladolid-Real Sociedad (domani, ore 18.30)

Real Madrid-Huesca (domani, ore 20.45)