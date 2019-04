Liga, il 30° turno - Valencia-Real Madrid clou. Scontro Siviglia-Alaves

© foto di Imago/Image Sport

Il capitolo 30 della Liga si gioca in settimana, proprio come la Serie A. Turno infrasettimanale anche in Spagna, dove le emozioni di certo non mancheranno in virtù dei match in programma e della classifica, che pian piano va sempre delineandosi, ma lascia possibili ancora diversi scenari. In alto, ad esempio, se il Barcellona è a un passo dal titolo, le due di Madrid si contenderanno la seconda piazza fino alla fine. Mentre l'ultimo posto per la Champions League sembra vacante, per ora del Getafe, ma in futuro chissà. E giù al momento retrocederebbe addirittura il Celta Vigo. Il finale è tutto da vivere.

Il match-clou - Chissà che l'ultimo posto utile per qualificarsi alla prossima Champions League alla fine non se lo accaparri proprio il Valencia, che era partito malissimo ma ora si sta riprendendo sempre meglio, con tre vittorie nelle ultime quattro gare. Sesti in classifica, gli uomini di Marcelino domani avranno una sfida tutt'altro che semplice, contro il Real Madrid di Zidane che ha vinto tutte le ultime tre. Con un successo il Valencia rilancerebbe fortemente le sue speranze di quarto posto e, visto che davanti ci sono Getafe e Alaves, non è uno scandalo dire che la più attrezzata è proprio la squadra di Garcia Toral. Ma il Real vuole vincere almeno la sfida cittadina con l'Atletico: senza obiettivi reali, questo può essere l'ultimo stimolo per le nove giornate che mancano.

Le altre gare - Per l'Atletico Madrid, però, l'impegno è più semplice: in casa, al Wanda, con un Girona incerottato davanti. Vincendo oggi si metterebbe anche un po' di pressione al Barcellona, che però dovrebbe scomparire dal campo per gettare alle ortiche i dieci punti di vantaggio a nove giornate dalla fine. Il titolo sta prendendo la via della Catalogna, intanto i ragazzi di Valverde sono chiamati ad affrontare il Villarreal, invischiato nella lotta per non retrocedere: una partita da non sottovalutare. Da seguire anche la sfida dal sapore europeo tra il Siviglia e l'Alaves, separati da un solo punto in classifica e in piena lotta-Champions. Il Getafe, infine, se la vedrà con l'Espanyol fuori casa.

Il programma:

Atletico Madrid-Girona (oggi, ore 19.30)

Espanyol-Getafe (oggi, ore 20.30)

Villarreal-Barcellona (oggi, ore 21.30)

Athletic Club-Levante (domani, ore 19.30)

Eibar-Rayo Vallecano (domani, ore 20.30)

Huesca-Celta Vigo (domani, ore 20.30)

Valencia-Real Madrid (domani, ore 21.30)

Siviglia-Alaves (giovedì, ore 19.30)

Leganes-Real Valladolid (giovedì, ore 20.30)

Real Sociedad-Real Betis (giovedì, ore 21.30)