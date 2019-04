Liga, il 31° turno - Atletico a Barcellona per riaprire tutto. Real con l'Eibar

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel turno infrasettimanale ci ha pensato l'Atletico Madrid a restituire in campionato alla Spagna. Il solco scavato dal Barcellona è tuttora difficilmente colmabile, ma a Vila-Real i blaugrana ha fatto vedere che a volte anche loro sono umani. Pochissimi i passi falsi compiuti fin qui dalla formazione di Ernesto Valverde, che però adesso deve cominciare a guardarsi le spalle. E la Liga, giunta ormai al trentunesimo capitolo della sua storia, è ancor più aperte nelle altre zone di classifica: lotta per la qualificazione in Champions, lotta per il piazzamento in Europa League, lotta per non retrocedere. Tutte combattono: il rush finale prende il via.

Il match-clou - L'Atletico Madrid - dicevamo - ha restituito un campionato alla nazione ma è oggi che può davvero riaprire i giochi per il titolo di Spagna. Già, perché stasera sarà tempo di scontro diretto. Prima contro seconda, per provare a rimpicciolire il distacco. I Colchoneros faranno visita al Barça al Camp Nou con grande voglia e reduci da sei gol segnali e zero subiti nelle ultime due di Liga. D'altronde a Simeone e i suoi ragazzi non resta che questa competizione, pertanto espugnare l'impianto catalano sarebbe l'unico modo per trovare stimoli per il finale di stagione. Valverde, Messi e gli altri fenomeni sono avvertiti: a Barcellona, alle 20.45, ne vedremo delle belle.

Le altre gare - Prima contro seconda, ok, ma anche le altre sfide non lasciano a desiderare dal punto di vista dello spettacolo preannunciato. Il Real Madrid, dopo la caduta di Valencia, deve rimettersi in sesto e ha la chance giusta, contro un Eibar che non ha chissà quante motivazioni ormai, undicesimo in classifica, giusto in mezzo. Poi c'è la squadra più in forma del campionato, carica a pallettoni, che vuole prendersi ancora una volta il piazzamento in Champions: il Valencia, che andrà a giocare a Vallecas contro il Rayo, dopo aver battuto il Real Madrid e aver conquistato 13 punti nelle ultime cinque gare, vuole un altro quarto posto. Preoccupato il Getafe, un punto avanti in classifica, che non avrà vita facile, seppur in casa, contro l'Athletic Club invischiato nella bagarre per l'Europa League. Preoccupato, sempre il Getafe, anche dal Siviglia, che proverà a fare bottino pieno di nuovo sul campo del Valladolid.

Il programma:

Girona-Espanyol (oggi, ore 13)

Real Madrid-Eibar (oggi, ore 16.15)

Rayo Vallecano-Valencia (oggi, ore 18.30)

Barcellona-Atletico Madrid (oggi, ore 20.45)

Alaves-Leganes (domani, ore 12)

Getafe-Athletic Club (domani, ore 14)

Real Valladoli-Siviglia (domani, ore 16.15)

Celta Vigo-Real Sociedad (domani, ore 18.30)

Real Betis-Villarreal (domani, ore 20.45)