Liga, il 31° turno - Real, dalla Champions al derby. Barça col Leganes

La presentazione della prossima giornata del campionato spagnolo.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver ipotecato il passaggio alle semifinali rispettivamente contro Roma e Juventus, Barcellona e Real Madrid si rituffano nella Liga, che in questo weekend andrà in scena con la sua trentunesima giornata. E per i Blancos, freschi del nettissimo 3-0 dell'Allianz Stadium, c'è un altro big match. E' il derbi (scritto alla spagnola), quella partita che non è mai come tutte le altre e che quest'anno vuol dire anche qualcosa in più. Perché l'Atletico Madrid è sopra in classifica, a +4, e finire dietro creerebbe comunque un po' di mugugni tra i tifosi. E' una questione d'onore, e allora appuntamento a domani al Bernabeu. Impegno sicuramente più semplice per il Barcellona, che vorrà ritrovare subito i tre punti anche in campionato nel match interno contro il Leganes.

Simone Zaza, con il suo Valencia, prova ad inserirsi nella lotta tra Atletico Madrid e Real Madrid, sfruttando lo scontro diretto. E così, a -1 da Zidane, gli uomini di Marcelino domani dovranno vedersela con l'Espanyol, alla ricerca della quinta vittoria consecutiva. Bonera, Soriano e Sansone pure avranno un match casalingo: al Madrigal il Villarreal attende l'Athletic Bilbao a caccia di punti sempre utili nella bagarre per l'Europa League, a maggior ragione dopo l'inaspettato k.o. di sei giorni fa sul campo del Malaga ultimo in classifica. Mentre il Betis, ora una lunghezza sotto in classifica, cercherà il quarto successo consecutivo contro l'Eibar, che di par suo con l'ultimo periodo negativo s'è tolto dalla corsa.

Vincenzo Montella, raggiunto in classifica proprio dai cugini dello Betis la scorsa settimana, dopo aver pareggiato contro il Barcellona andrà a far visita al Celta Vigo, su uno dei campi più insidiosi della Liga. Il Siviglia, che ha collezionato un solo punto nelle ultime tre gare, è chiamato a ritrovare la vittoria dopo le fatiche di Champions League. In zona retrocessione il Levante di Giampaolo Pazzini ha acquisito un vantaggio importante, assottigliatosi però a cinque punti grazie al successo del Deportivo nell'anticipo col Malaga. Ma nello scontro diretto con il Las Palmas possono arrivare punti fondamentali nella corsa alla permanenza in Liga.