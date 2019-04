Liga, il 32° turno - A Siviglia c'è il derby. Barça, passeggiata a Huesca?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La scorsa settimana il discorso titolo è praticamente andato in archivio. Con il successo contro l'Atletico Madrid, il Barcellona ha acquisito un vantaggio rassicurante, per utilizzare un eufemismo: 11 punti che sanno tanto di ennesima Liga in bacheca. Ma a sette giornate dalla fine è tutto aperto per il resto: Champions League, Europa League e salvezza. Per questo anche il trentaduesimo turno sarà importante, specie per le zone che portano in Europa.

Il match-clou - Né Barça, né Atletico, neanche il Real Madrid. La partita più importante di questa giornata è il derby. Uno dei più sentiti, quello di Siviglia. Importante, tra l'altro, ai fini della classifica. Eccome. Il Siviglia è a -1 dal quarto posto occupato dal Getafe, in piena lotta per la Champions League, candidata principale per il valore della rosa. Il Real Betis sogna il secondo piazzamento consecutivo in Europa League, visti i soli due punti di distanza dall'Alaves settimo. Motivazioni al massimo allora: questo derby sarà caliente.

Le altre gare - Impegni tutto sommati semplici, quantomeno sulla carta, per le prime della classe. Il Barcellona proverà a mettere un altro bel mattoncino per il titolo finale sul campo dell'Huesca, nella trasferta in programma per oggi. L'Atletico Madrid, scottato dal k.o. del Camp Nou della scorsa settimana, ospiterà il Celta Vigo, invischiato nella lotta per non retrocedere. Il Real Madrid, reduce dal successon con l'Eibar, farà visita al Leganes. Dovrà stare attento il Getafe, che andrà sul campo del Real Valladolid con il rischio di perdere il quarto posto in favore del Siviglia. Dopo l'impegno in Europa League, invece, il Valencia se la vedrà con il Levante, mentre l'Alaves andrà a giocare nello stadio dell'Espanyol.

Il programma:

Espanyol-Alaves (oggi, ore 13)

Huesca-Barcellona (oggi, ore 16.15)

Atletico Madrid-Celta Vigo (oggi, ore 18.30)

Siviglia-Real Betis (oggi, ore 20.45)

Real Valladolid-Getafe (domani, ore 12)

Athletic Club-Rayo Vallecano (domani, ore 14)

Real Sociedad-Eibar (domani, ore 16.15)

Girona-Villarreal (domani, ore 18.30)

Valencia-Levante (domani, ore 20.45)

Leganes-Real Madrid (lunedì, ore 21)