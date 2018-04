Liga, il 32° turno - Zaza vola al Camp Nou. 'Derby' italiano per Montella

Dopo la tre giorni europea, tornano in campo i campionati e anche la Liga andrà in scena con la sua trentaduesima giornata.

Dopo la tre giorni europea, tornano in campo i campionati e anche la Liga andrà in scena con la sua trentaduesima giornata. Tanti verdetti sono già stati pressoché emanati, a cominciare dal titolo, che turno dopo turno si tinge sempre di più di blaugrana. Il Barcellona, forte degli undici punti di vantaggio sull'Atletico Madrid, attende praticamente soltanto l'aritmetica, ma oggi - dopo il fallimento europeo di martedì scorso contro la Roma - avrà un impegno tutt'altro che semplice. Al Camp Nou, infatti, arriverà il Valencia, terzo in classifica e fresco di sorpasso al Real Madrid. Simone Zaza e compagni hanno di fatto già blindato la qualificazione alla prossima Champions League, ma vogliono continuare a sorprendere.

No, non possono fermarsi gli uomini di Marcelino se vogliono restare sopra al Real Madrid. I Blancos, infatti, probabilmente avranno vita facile sul campo del quasi retrocesso Malaga, al quale servirebbe un miracolo per cambiare un destino che sembra già scritto. Il Real, reduce dal molto discusso passaggio alle semifinali di Champions, punta al contro-sorpasso e, soprattutto, ad avvicinarsi all'Atletico Madrid secondo, nel proprio personalissimo derby. I ragazzi di Simeone, però, non hanno di certo un impegno proibitivo in questa giornata, in casa contro il Levante di Giampaolo Pazzini.

L'altro italiano di Spagna, Vincenzo Montella, reduce da un solo punto nelle ultime quattro partite e dalla prevedibile eliminazione contro il Bayern Monaco, deve rialzarsi subito se non vuol farsi rimontare dalle inseguitrici. Gli andalusi sono settimi in classifica, l'ultimo posto che vale almeno l'Europa League, e proprio in questo senso ci sarà lo scontro diretto con il Villarreal degli altri italiani, Sansone, Soriano e Bonera, avanti di appena un punto. Per il resto, da seguire sicuramente il match del Celta Vigo sul campo del Leganes. In zona-retrocessione, infine, c'è il Deportivo La Coruna di Clarence Seedorf che spera ancora, nonostante gli otto punti di svantaggio dal Levante, ma per rilanciarsi servirebbe una vittoria in trasferta a Bilbao.