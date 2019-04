Liga, il 33° turno - Siviglia-Getafe, sfida Champions. Atletico con l'Eibar

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riuscirà il Barcellona a restare nella sua comfort zone fino al termine della stagione? In Spagna il tema è questo, ma tutti pensano che alla fine il titolo andrà in Catalogna. D'altronde i punti di vantaggio sono tanti e le giornate alla fine poche, solo sei per l'esattezza. Ma il prossimo turno, il trentatreesimo, potrà dire tanto soprattutto sulla lotta per la Champions League.

Il match-clou - E infatti la partita di cartello, classifica alla mano, è quella tra Getafe e Siviglia, vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Gli andalusi hanno operato il sorpasso al quarto posto appena una settimana fa, grazie al derby vinto col Real Betis e il contemporaneo parti del Getafe e Valladolid. Ma in questa giornata può arrivare il controsorpasso immediato. Anche perché i ragazzi di Bordalas giocano in casa e da quelle parti sognano tutti il piazzamento al quarto posto. Da questo punto di vista domani si deciderà tanto. E noi siamo pronti a gustarci lo spettacolo.

Le altre gare - Il menu di questa Liga è bello ricco e propone tra i piatti più prelibati, ovviamente, quello a cui prende parte il Real Madrid, terzo in classifica e senza ormai obiettivi concreti. Impegno interno con l'Athletic Club, invischiato nella lotta per l'Europa League, per questo un match tutt'altro che semplice. Sicuramente lo è di più quello del Barcellona, che vorrà subito ritrovare il successo al Camp Nou contro la Real Sociedad. Anche per rispondere all'Atletico Madrid, nove punti lontano. I Colchoneros intanto se la vedranno con l'Eibar in trasferta e sperano in un altro passo falso dai blaugrana per riaprire i giochi. Altra partita da seguire è senza dubbio Real Betis-Valencia. E' certo che anche in questo trentatreesimo turno ne vedremo delle belle.

Il programma:

Celta Vigo-Girona (oggi, ore 13)

Eibar-Atletico Madrid (oggi, ore 16.15)

Rayo Vallecano-Huesca (oggi, ore 18.30)

Barcellona-Real Sociedad (oggi, ore 20.45)

Levante-Espanyol (domani, ore 12)

Getafe-Siviglia (domani, ore 14)

Real Madrid-Athletic Club (domani, ore 16.15)

Villarreal-Leganes (domani, ore 18.30)

Real Betis-Valencia (domani, ore 20.45)