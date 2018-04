Liga, il 34° turno - Zaza può agganciare il Real. Simeone, c'è il Betis

La presentazione.

© foto di J.M.Colomo

A cinque giornate dalla fine la Liga ha già emanato la maggior parte dei suoi verdetti. Quantomeno i più importanti. Adesso si gioca per la gloria, per salvaguardare anche le altre competizioni. Barcellona e Siviglia, per esempio, in questo trentaquattresimo turno non scenderanno in campo con tutte le altre, perché si sfideranno tra loro nella finale di Copa del Rey. Tutte le altre andranno invece in scena col campionato. L'Atletico Madrid, per accorciare invano sui blaugrana, dovranno battere lo Betis, la squadra più in forma del campionato, reduce da sei vittoria di fila. Impegno sicuramente non facile.

Con il Real Madrid che pure resterà fermo, il Valencia è chiamato a rialzarsi dopo due sconfitte consecutive e tentare l'aggancio agli uomini di Zidane al terzo posto in classifica. Simone Zaza e compagni, però, dovranno vedersela con il Celta Vigo e l'ostile ambiente del Balaidos. La lotta più avvincente di questo torneo, ora come ora, è la corsa all'Europa League. Il Siviglia, che come detto in questa giornata sarà impegnato nella finale di Copa del Rey, rischia di scivolare all'ottavo posto, fuori dalla zona-Europa. A patto che il Girona, attualmente un punto dietro agli andalusi, batta l'Espanyol.

E in zona retrocessione? Brutto pareggio del Deportivo La Coruna nell'anticipo di ieri sera con il Leganes. Gli uomini di Seedorf ora hanno una partita in più e sei punti in meno rispetto al Levante, quartultimo in classifica. Giampaolo Pazzini e soci, in questo weekend, avranno la possibilità di mettere la parola fine su questa corsa-salvezza: in caso di successo sul campo dell'Athletic Bilbao volerebbero a +9 e sarebbe di fatto quasi aritmetico. Las Palmas e Malaga, invece, sono già retrocesse: gli andalusi ufficialmente, i canarini quasi.