Liga, il 35° turno - Barça, col Levante oggi sarà titolo? Derby per il Real

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà la trentacinquesima giornata di Liga che sancirà la vincitrice del campionato? Possibile, anzi probabile. Perché il Barcellona, adesso a +9 sull'Atletico Madrid, potrebbe laurearsi oggi campione di Spagna. Basterà una vittoria, visto che a tre giornate dalla fine, poi, i nove punti di svantaggio dei Colchoneros diventerebbero una distanza incolmabile. Ma questo turno di campionato prevede anche tanti altri match interessanti, soprattutto nelle altre zone di classifica.

Il match-clou - Ovviamente la partita di cartello non può che essere quella del Camp Nou tra il Barcellona e il Levante. I catalani potrebbero conquistare la Liga per la sua ventiseiesima volta, l'ottava negli ultimi undici anni. E, soprattutto, ha il destino nelle proprie mani: contro il sodalizio di Valencia basterà vincere per assicurarsi il trionfo, ma potrebbe essere sufficiente anche un pareggio o persino una sconfitta, nel caso in cui l'Atletico Madrid dovesse rimediare lo stesso risultato. Insomma, contro il Levante ai blaugrana basterà fare lo stesso risultato degli uomini di Simeone per laurearsi campioni di Spagna.

Le altre gare - L'Atletico Madrid intanto sarà di scena, anch'esso oggi, al Wanda Metropolitano contro il Real Valladolid. Una vittoria, oltre a poter rinviare il titolo per il Barça, servirebbe per tenere ancora lontano il Real Madrid, ora a sei punti di distanza in classifica, e di conseguenza blindare il secondo posto, sancendo quantomeno la supremazia cittadina nella capitale. I campioni di Zidane, nel frattempo, dovranno muoversi poco, fino a Vallecas, per disputare il derby contro il Rayo Vallecano. Ma le partite che contano di più arrivano in zona Champions League, la più incerta: il Getafe farà visita alla Real Sociedad, mentre il Siviglia andrà in Catalogna a giocare col Girona. A pari punti in classifica, sarà un botta e risposta. Interessanti anche i match tra Valencia, altra squadra candidata a lottare per la Champions, e l'Eibar, oltre a quello tra Athletic Club e Alaves, un vero e proprio scontro diretto per l'Europa League.

Il programma:

Athletic Club-Alaves (oggi, ore 13)

Atletico Madrid-Real Valladolid (oggi, ore 16.15)

Leganes-Celta Vigo (oggi, ore 18.30)

Barcellona-Levante (oggi, ore 20.45)

Valencia-Eibar (domani, ore 12)

Girona-Siviglia (domani, ore 14)

Real Sociedad-Getafe (domani, ore 16.15)

Villarreal-Huesca (domani, ore 18.30)

Rayo Vallecano-Real Madrid (domani, ore 20.45)

Real Betis-Espanyol (lunedì, ore 21)