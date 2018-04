Liga, il 35° turno - Barça a La Coruna per il titolo. Montella rischia grosso

La presentazione del prossimo turno di Liga.

© foto di J.M.Colomo

Da questa giornata in avanti il Barcellona può laurearsi campione di Spagna. Trentacinquesima giornata di Liga, di fatto il quartultimo turno della stagione. Ai blaugrana basta una vittoria nel match di domani contro il Deportivo La Coruna, di par suo quasi retrocesso e dunque con pochi stimoli. E' possibile, dunque, che questo weekend assisteremo ad un primo assaggio di festa. Con undici punti di distacco, l'Atletico Madrid sarebbe aritmeticamente condannato a non posizionarsi meglio che secondo. I Colchoneros, per difendere almeno questa posizione dai cugini del Real Madrid, dovranno fare risultato sul campo dell'Alaves.

Torna in campo anche la formazione di Zinedine Zidane stessa, dopo aver ipotecato la finale di Champions League mercoledì scorso con il Bayern Monaco. Il Real in campionato proverà quantomeno a terminare al di sopra dell'Atletico e per farlo bisognerà vincere nel match interno di oggi con il Leganes. Ma c'è anche il Valencia poco dietro, pronto a mordere alle caviglie. Zaza e compagni sono due punti più sotto e proveranno ad accorciare battendo l'Eibar nella gara in programma per domani. Il quarto posto è ormai blindatissimo, adesso si gioca soltanto per terminare nel miglior modo possibile questo campionato.

Discorso invece ancora compromesso in zona-Europa League. La squadra quasi certa di un posto è il Betis, quinto a +8 sull'ottavo posto. E gli andalusi in questo weekend se la vedranno contro il Malaga, fanalino di coda e già retrocesso. Impegno semplice, insomma. Meno invece per il Villarreal, attualmente sesto, che sfiderà il Celta Vigo al Madrigal in una sfida che si preannuncia molto divertente. Ma chi rischia grosso è il Siviglia di Vincenzo Montella. Dopo aver perso la Copa del Rey e di conseguenza la possibilità di qualificarsi così per l'Europa, il tecnico italiano è chiamato a terminare questa Liga almeno al settimo posto, ma ieri è stato battuto dal Levante nell'anticipo.

Ed è così che adesso le inseguitrici sognano. Detto del Celta Vigo, ormai all'ultima spiaggia, chi ci crede davvero è il Getafe. E anche il Girona. E indovinate un po'? In questo turno saranno una di fronte all'altra, due squadre pronte a darsi battaglia per superare il Siviglia e prendersi il ruolo di favorito verso la corsa all'Europa. In zona-retrocessione, invece, il successo del Levante ieri sera ha di fatto chiuso i giochi: si attende soltanto che la matematica condanni il Deportivo La Coruna, così come ha già fatto con Las Palmas e Malaga.