Liga, il 36° turno - Real, col Villarreal per il riscatto. Getafe, che chance

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La trentacinquesima giornata di Liga è stata quella che ha assegnato il titolo al Barcellona, divenuto aritmeticamente campione di Spagna grazie al successo di misura sul Levante. A tre giornate dalla fine, con undici punti di vantaggio sull'Atletico Madrid, i blaugrana hanno già festeggiato al Camp Nou e adesso il campionato è chiuso in vetta, ma non nelle altre zone della classifica. Non in Champions League, visto che oltre ai catalani, anche Colchoneros e Real Madrid hanno già conquistato il matematico piazzamento per il prossimo anno.

Il match-clou - La partita più interessante, dal punto di vista dei valori in campo, di questo trentaseiesimo turno è quella tra Real Madrid e Villarreal. Anche per una questione di motivazioni. I Blancos infatti vogliono riscattare il k.o. rimediato nel derby di Vallecas col Rayo, la scorsa settimana, e ritrovare una vittoria che manca da due settimane. Il Submarino Amarillo, invece, che quest'anno non ha brillato, non ha ancora conquistato la salvezza e farlo sul campo del Real Madrid avrebbe sicuramente un sapore speciale.

Le altre gare - Il Barcellona farà la sua prima passerella da campione a Vigo, contro un Celta che è ancora invischiato nella lotta per non retrocedere e che, di conseguenza, avrà sicuramente qualche stimolo in più, dal momento che i blaugrana doseranno le forze in vista del ritorno delle semifinali di Champions League con il Liverpool. L'Atletico Madrid, invece, si sposterà proprio verso la Catalogna e farà visita all'Espanyol. Ma chi si gioca di più è il Getafe, che battendo il Girona staccherebbe il Siviglia, che ieri è caduto in maniera disastrosa in casa col Leganes. Spera ancora il Valencia, impegnato sul campo del fanalino di coda Huesca. Real Valladolid-Athletic Club e Alaves-Real Sociedad saranno invece due sfide importanti per la zona Europa League.

Il programma:

Levante-Rayo Vallecano (oggi, ore 13)

Espanyol-Atletico Madrid (oggi, ore 16.15)

Alaves-Real Sociedad (oggi, ore 18.30)

Celta Vigo-Barcellona (oggi, ore 20.45)

Getafe-Girona (domani, ore 12)

Eibar-Real Betis (domani, ore 14)

Real Madrid-Villarreal (domani, ore 16.15)

Real Valladolid-Athletic Club (domani, ore 18.30)

Huesca-Valencia (domani, ore 20.45)