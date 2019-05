Liga, il 37° turno - L'Europa si gioca al Wanda e al Camp Nou

Le big ormai hanno il proprio destino scritto: Barcellona campione, Atletico Madrid secondo e Real terzo. Il podio, in Liga, è già aritmetico. Ma tutte e tre in questo trentasettesimo turno giocheranno partite che conteranno, contro squadre ancora invischiate nelle diverse bagarre che il campionato presenta, perciò siamo certi che ne vedremo delle belle. In zona Champions, in zona Europa League, persino giù negli inferi della retrocessione: si lotta ancora, quando siamo ormai al penultimo atto dell'opera 2018/19.

Il match-clou - I riflettori saranno puntati più che in ogni altra parte sul Camp Nou, a Barcellona, in casa dei campioni di Spagna. Perché lì, domani, ci sarà il Getafe che è la favola di questa Liga. Rivelazione, sorpresa. E chissà se sorprenderà anche tra le mura dei più forti. Con un successo ad Angel Rodriguez e compagni metterebbero in ghiaccio la qualificazione alla prossima Champions League. Nessuno ci credeva ad inizio stagione, chissà che non s'avveri sul serio. Il Siviglia, perdendo, la scorsa settimana ha dato una grossa mano. E il traguardo adesso è vicinissimo. Di par loro i blaugrana sono reduci dall'incredibile eliminazione con il Liverpool, saranno scottati, un po' giù. E per questo la partita sfugge ad ogni pronostico.

Le altre gare - Per importanza probabilmente anche il match del Wanda Metropolitano potrebbe essere uno di quelli clou. In casa dell'Atletico Madrid ci sarà un Siviglia chiamato al riscatto e a riaprire i giochi più che mai per questo quarto posto, magari sfruttando proprio il complicato impegno del Getafe in Catalogna. Certo, non sarà di certo chissà quanto più facile fare risultato con i Colchoneros. E così magari a sfruttare entrambe le partite sarà il Valencia, che se la vedrà invece in casa con l'Alaves: coefficiente di difficoltà certamente minore. Anche il Real Madrid conterà e non poco: giocherà fuori, a San Sebastian, contro la Real Sociedad che spera ancora nell'Europa League e prova a fare la corsa sull'Athletic Club, che nel frattempo attende il Celta Vigo al San Mames. In zona retrocessione da non perdere lo scontro diretto tra Girona e Levante.

Il programma

Athletic Club-Celta Vigo (domani, ore 18.30)

Atletico Madrid-Siviglia (domani, ore 18.30)

Barcellona-Getafe (domani, ore 18.30)

Real Betis-Huesca (domani, ore 18.30)

Girona-Levante (domani, ore 18.30)

Leganes-Espanyol (domani, ore 18.30)

Real Sociedad-Real Madrid (domani, ore 18.30)

Valencia-Alaves (domani, ore 18.30)

Rayo Vallecano-Real Valladolid (domani, ore 18.30)

Villarreal-Eibar (domani, ore 18.30)