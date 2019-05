Liga, il 38° turno - Valencia a Valladolid per la Champions. Il Getafe spera

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultimo capitolo di un libro lungo quasi dieci mesi. Anche la Liga volge al termine e tra oggi e domani si disputerà il trentottesimo turno, l'ultimo di questa stagione, in cui c'è ancora qualcosa da decidere. Non chi sarà il campione, ma chi andrà in Champions League, chi in Europa League, chi festeggerà la permanenza e chi la retrocessione in Segunda Division. Tutto in una giornata, ancora tante emozioni da vivere. E poco conta se le big non sono più compromesse.

Il match-clou - Non può che essere quello tra Real Valladolid e Valencia. Il motivo? La formazione di Marcelino attualmente è quarta in classifica, a pari punti con il Getafe e due punti più su del Siviglia, e con un successo in trasferta centrerebbe il secondo piazzamento consecutivo in Champions League. Il sorpasso al Getafe s'è consumato la scorsa settimana e adesso Guedes e compagni vorranno tenere il muso davanti fino alla fine. Non sarà complicatissimo a Valladolid, visto che la squadra di casa ha aritmeticamente conquistato la salvezza e ha pochi stimoli per quest'ultima giornata.

Le altre gare - Nel caso in cui non dovesse invece, però, il Valencia dovrebbe sperare di un passo falso del Getafe, che però ha un impegno tutt'altro che impossibile, in casa col Villarreal. Altra sfida molto interessante quella tra Siviglia e Athletlic Club, probabilmente due delle tre qualificate spagnole alla prossima Europa League, separate da appena tre punti in classifica. E le big? Sebbene senza troppi stmoli, ci saranno ovviamente anche loro in questo weekend di Liga. Il Barcellona farà tappa ad Ipurua per sfidare l'Eibar, l'Atletico Madrid andrà a giocare sul campo del Levante per ritrovare una vittoria che manca da tre giornate e il Real Madrid se la vedrà al Santiago Bernabeu col Real Betis. In zona salvezza, infine, basterà un punto al Celta Vigo contro il già retrocesso Rayo Vallecano per centrare la permanenza in Liga a discapito del Girona, attualmente terzultimo.

Il programma:

Levante-Atletico Madrid (oggi, ore 13)

Espanyol-Real Sociead (oggi, ore 16.15)

Getafe-Villarreal (oggi, ore 16.15)

Siviglia-Athletic Club (oggi, ore 16.15)

Real Valladolid-Valencia (oggi, ore 16.15)

Alaves-Girona (oggi, ore 20.45)

Celta Vigo-Rayo Vallecano (oggi, ore 20.45)

Huesca-Leganes (oggi, ore 20.45)

Real Madrid-Real Betis (domani, ore 12)

Eibar-Barcellona (domani, ore 16.15)