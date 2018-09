Liga, il 5° turno - Occhi su Villarreal-Valencia. Derby di Madrid e Catalogna

Quando si corre velocissimo ogni piccolo passo falso, alla fine della corsa, può costare davvero tanto. Fino a risultare addirittura decisivo. Nell'ultima giornata il Real Madrid ha perso terreno dal Barcellona a causa del pareggio rimediato a Bilbao, ma sembra ormai annunciata una corsa a due - con qualche possibile sorpresa da mettere in preventivo - anche quest'anno verso il titolo. E anche la Champions League ha testimoniato la forza di catalani e madridisti. A chi andrà meglio in questo quinto turno di campionato ormai alle porte (e aperto dalla vittoria della Real Sociedad in trasferta con l'Huesca di ieri sera)?

Il match clou - Una vera e propria partita al di sopra di tutte le altre non c'è, ma il Villarreal che ospita il Valencia, soprattutto i virtù degli ultimi risultati, è un incontro che intriga e non poco. D'altronde il Submarino Amarillo soltanto nell'ultima giornata di campionato hanno trovato il primo successo stagionale, mentre gli uomini di Marcelino - grande ex della sfida e per questo importante altro tema del match - hanno fin qui deluso con tre pareggi ed una sconfitta fin qui, attendono la prima vittoria e devo togliersi di dosso gli schiaffi rimediati mercoledì in Champions League contro la Juventus. Chi vince acquisisce fiducia.

Le altre gare - Per il resto ci sarà qualche derby in giro per la Spagna, soprattutto nei piani alti della classifica. Il Barcellona ospiterà al Camp Nou il Girona, sorpresa dello scorso anno. Una catalana contro un'altra. Anzi, la miglior catalana della scorsa stagione contro la secondo miglior catalana. L'Espanyol, l'altro club proveniente dalla stessa regione, proverà invece a fare ad un favore ai concittadini del Barça nella trasferta di Madrid contro il Real. Un derby anche nell'area metropolitana della capitale, dove il Getafe sfiderà l'Atletico Madrid in quello che si preannuncia come un incontro molto interessante. Il Celta Vigo, terza forza al momento del campionato, attende invece in casa il Valladolid.

Il programma

Rayo Vallecano-Alaves (22/09, ore 13)

Celta Vigo-Valladolid (22/09, ore 16.15)

Eibar-Leganes (22/09, ore 16.15)

Getafe-Atletico Madrid (22/09, ore 18.30)

Real Madrid-Espanyol (22/09, ore 20.45)

Levante-Siviglia (23/09, ore 12)

Villarreal-Valencia (23/09, ore 16.15)

Real Betis-Athletic Bilbao (23/09, ore 20)

Barcellona-Girona (23/09, ore 20.45)