Liga, il 6° turno - Real Madrid, scoglio Siviglia. Barcellona col Leganes

Si ferma l'altra, e quella che aveva avuta una battuta d'arresto la settimana prima si rifa sotto. E' questo il balletto che Barcellona e Real Madrid hanno intenzione di fare per tutta questa stagione, con qualche possibile sorpresa in mezzo ma due grandissime certezze come loro. Che è già tanto. E' un romanzo già letto, trito e ritrito, ma che conserva il suo spettacolo. Quando gli impegni si fanno belli complicati, poi, diventa tutto più bello. Perché è un po' come se si scendesse in campo due volte, sia per una che per l'altra. E allora continuate le danze.

Il match clou - Stavolta il peso specifico dell'avversario del Real Madrid è quello più elevato. Il match più complicato è quello dei Blancos, che sono attesi dal Siviglia al Ramon Sanchez-Pizjuan da un'atmosfera calda. Tanto quanto il clima dell'Andalusia di questi tempi, un altro aspetto da non sottovalutare tra le altre, tante cose. Sarà il gioco in verticale della squadra di Machin contro quello del tiki-taka - paradossalmente - dei campioni d'Europa, lontanissimi parenti da quelli dello scorso anno, sicuramente più belli da vedere. Ma quando il gioco si fa duro sono i fuoriclasse a dover risolvere le cose.

Le altre gare - La sesta giornata di Liga prevede anche il primo testacoda del campionato. La prima se la vedrà con l'ultima, il Barcellona farà visita al Leganes. Da una parte chi per la prima volta non ha vinto in stagione ieri l'altro, contro chi a vincere fin qui proprio non c'è riuscito. Dodici punti di differenza ed un'enormità in campo. Ma il calcio è strano, e il Barça deve subito dimenticare lo stop col Girona. Facile l'impegno dell'Atletico Madrid, che ospiterà l'Huesca, neopromosso e reduce da tre sconfitte consecutive. La sorpresa della stagione, fin qui, è l'Alaves, che dopo tre sconfitte consecutive proverà a sognare ancora battendo pure il Getafe. Interessante - a dir poco - anche il match tra Valencia e Celta Vigo. Così come quello tra Athletic Club e Villarreal al San Mames. Questo turno infrasettimanale è tutto da vedere.

Il programma

Espanyol-Eibar (oggi, ore 20)

Real Sociedad-Rayo Vallecano (oggi, ore 21)

Atletico Madrid-Huesca (oggi, ore 22)

Athletic Bilbao Villarreal (domani, ore 20)

Leganes-Barcellona (domani, ore 20)

Siviglia-Real Madrid (domani, ore 22)

Valencia-Celta Vigo (domani, ore 22)

Alaves-Getafe (giovedì, ore 20)

Valladolid-Levante (giovedì, ore 20)

Girona-Betis (giovedì, ore 22)