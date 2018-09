Liga, il 7° turno - A Madrid è tempo di derby. E il Barça può approfittarne

© foto di J.M.Colomo

Che tra i due litiganti, alla fine, a godere sarà proprio la terza incomodo? Chissà, perché mai come quest'anno la Liga sembra poter celare qualche sorpresa. Basti pensare all'ultima giornata: chi si aspettava una contemporanea debacle per Barcellona e Real Madrid? I catalani sul campo del Leganes, i Blancos al Sanchez-Pizjuan contro il Siviglia. Fatto sta che l'Atletico Madrid ha accorciato le distanze e adesso ha soltanto due punti di ritardo dalle prime due della classe, chiamate in questo settimo turno del campionato spagnolo a ritrovare la vittoria. Ma, per una delle due in particolare, sarà davvero molto complicato.

Il match clou - Nella capitale si respira un'aria diversa in questi giorni. E' sempre così, quando nel corso del weekend poi c'è il derby, quello più sentito in assoluto in Spagna: al Santiago Bernabeu oggi andrà in scena il match tra Real Madrid e Atletico Madrid, il derbi (alla spagnola) per eccellenza. C'è chi dovrà fornire risposte e chi proverà ad alimentare i sogni già da questi primi turni. Sarà il tiki-taka di Lopetegui contro il Cholismo, la garra di Diego Pablo Simeone. Sarà la sfida tra due organizzazioni di gioco diverse, probabilmente entrambe vincenti. Sarà una sfida diversa, è sempre così. A Madrid tutti sono in trepidante attesa.

Le altre gare - Chi potrebbe approfittare di questo big match è il Barcellona, a cui il successo manca da un paio di settimane, che in giornate attende la visita dell'Athletic Club. Una vittoria farebbe certamente guadagnare qualcosina su una delle due, probabilmente sperando che vada peggio al Real, la principale antagonista per il titolo. E le altre? Il Siviglia, dopo due successi di fila che hanno ridato entusiasmo a tutto l'ambiente, proverà a calare il tris sul campo dell'Eibar e candidarsi prepotentemente ad un posto in Champions League. L'Alaves, attualmente terzo e grande sorpresa di stagione fin qui, ospiterà l'Alaves, mentre l'Espanyol se la vedrà in casa con il Villarreal. Interessante anche la sfida di Vigo, dove il Celta affronterà il Getafe. Poi c'è il Valencia, che deve guarire dalla sua 'pareggite'. Quattro i pari di fila, ma soprattutto zero le vittorie fin qui. Gli uomini di Marcelino ci proveranno, ma sul campo della Real Sociedad di certo non sarà semplice.

Il programma

Real Sociedad-Valencia (oggi, ore 13)

Barcellona-Athletic Club (oggi, ore 16.15)

Eibar-Siviglia (oggi, ore 18.30)

Real Madrid-Atletico Madrid (oggi, ore 20.30)

Huesca-Girona (domani, ore 12)

Villarreal-Valladolid (domani, ore 16.15)

Levante-Alaves (domani, ore 18.30)

Real Betis-Leganes (domani, ore 20.45)

Celta Vigo-Getafe (lunedì, ore 21)