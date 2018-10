Liga, l'8° turno - Barça, che impegno a Valencia. Real Madrid con l'Alaves

© foto di J.M.Colomo

Non si sfidano tra di loro le tre big Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, ma l'ottava giornata di Liga prevede tanti match a dir poco interessanti. Partite, tra l'altro, avvalorate dalla situazione che vivono soprattutto catalani e Blancos, a cui manca il successo rispettivamente dal 15 e dal 22 settembre. Troppo, considerando il solito ruolino tenuto tra i confini nazionali. La classifica, infatti, adesso vede il Siviglia là alle calcagna, giusto un punto indietro ad entrambe, ma anche Atlético e Betis sono ad un passo, anzi, due passi più indietro con precisione. E allora questo nuovo turno del campionato spagnolo si preannuncia avvincente.

Il match clou - Quando si affrontano due squadre che giocano la Champions League, specie se si parla di Liga, lo spettacolo è dietro l'angolo, può arrivare ad ogni azione. Soprattutto se il match vale. Il Barcellona, a secco di vittorie da tre settimana, avrà vita complicata anche stavolta. C'è il Valencia ad attenderlo infatti, in un Mestalla che si prevede infuocato. Di par suo gli uomini di Marcelino hanno finalmente trovato il primo successo stagionale nell'ultimo turno contro la Real Sociedad e adesso non ha intenzione di fermarsi, anche perché è vietato perder terreno dalle altre contendenti ad un piazzamento nell'Europa che conta. Chi la spunterà?

Le altre gare - Abbiamo scelto Valencia-Barcellona come match di cartello, ma le altre partite che prevede questo weekend non sono sicuramente da meno. L'Atletico Madrid, ad esempio, proverà a tenere il passo delle altre big al Wanda Metropolitano, dove domani arriverà il Real Betis reduce dal successo in Europa League col Dudelange. I cugini del Real, invece, sono attesi da un impegno sulla carta meno complicato, sul campo dell'Alaves (che ha appena tre punti in meno rispetto alle Merengues), e non vorrà sbagliare, sperando in un altro passo falso da parte del Barcellona. Ma in questa giornata di Liga c'è anche Siviglia-Celta Vigo, due delle migliori compagini di questo avvio di stagione. E le altre? L'Espanyol dovrà vedersela col Villarreal, mentre il Getafe attende il Levante. Il Leganes invece, ultimo della classe e per questo più bisognoso di punti, sfiderà il Rayo Vallecano in quello che sa già di scontro diretto in zona salvezza.

Il programma

Girona-Eibar (oggi, ore 13)

Getafe-Levante (oggi, ore 16.15)

Alaves-Real Madrid (oggi, ore 18.30)

Leganes-Rayo Vallecano (oggi, ore 20.45)

Valladolid-Huesca (domani, ore 12)

Atletico Madrid-Real Betis (domani, ore 16.15)

Espanyol-Villarreal (domani, ore 18.30)

Siviglia-Celta Vigo (domani, ore 18.30)

Valencia-Barcellona (domani, ore 20.45)