© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Barcellona miglior squadra di Spagna nel 2018. I blaugrana chiudono con 85 punti e sfondano il muro delle 100 reti, arrivando a 102. Dietro non c'è il Real ma l'Atlético, molto meno efficace davanti (58 le reti dei colchoneros contro le 88 dei blancos ma con una difesa decisamente più granitica (26 reti al passivo contro 49). A sorpresa il quarto posto è del Betis nonostante gli andalusi non siano riusciti a qualificarsi alla Champions League e siano partiti male in questa stagione. Molto male il Villarreal e il Celta, disastro Athletic: i baschi fra le squadre che hanno giocato tutto l'anno in Liga sono quelli che hanno totalizzato il minor numero di punti. E in questa stagione rischiano di retrocedere per la prima volta nella loro storia.

85 BARCELLONA

77 ATLETICO MADRID

74 REAL MADRID

65 BETIS

61 VALENCIA

61 SIVIGLIA

60 ALAVES

57 GETAFE

50 ESPANYOL

50 GIRONA

50 LEVANTE

49 VILLARREAL (**)

49 CELTA

48 EIBAR

45 REAL SOCIEDAD

41 LEGANES

38 ATHLETIC

21 VALLADOLID (*)

14 DEPORTIVO (*)

13 RAYO VALLECANO (*)

11 LAS PALMAS (*)

9 MALAGA (*)

8 HUESCA (*)