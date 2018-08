Liga, la tabella trasferimenti 2018-19

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ALAVES

all. Abelardo Fernandez (confermato)

Acquisti

Borja Baston (pc, Swansea, p)

Cristian (dc, Rudes, fp)

Guidetti (pc, Celta, 4 mln)

Jony (as, Malaga, p)

Segado (cc, Rudes, fp)

Twumasi (ad, Astana)

Ximo Navarro (dc, Las Palmas)

Tomas Pina (cc, Club Brugge)

Calleri (at, Deportivo Maldonado)

Cessioni

Alexis (dc, Al-Ahli, 0)

Anderson Emanuel (pc, Sochaux, p)

Bojan Krkic (sp, Stoke City, fp)

Cinari (as, Istra, p)

Christian Santos (pc, Deportivo, 0)

Demirovic (at, Sochaux, p)

El Haddadi (pc, Barcellona, fp)

Entrena (as, Omonia Nicosia)

Hernandez (ts, Real Sociedad, fp)

Katai (ad, Chicago Fire)

Llamas (cc, svincolato)

Madran (cc, Valencia, fp)

Munoz (cc, Oviedo, p)

Nando (ad, Sochaux, p)

Pedraza (as, Villarreal, fp)

Pérez (ad, Espanyol, fp)

Pina (cc, Club Brugge, fp)

Rafa Navarro (td, Sochaux, fp)

Rafa Paez (dc, Sochaux, p)

Rufati (dc, Istra, p)

- - -

ATHLETIC

all. Eduardo Berizzo (nuovo)

Acquisti

Alex Remiro (por, Huesca, p)

Berchiche (ts, Paris Saint-Germain, 16 mln)

Capa (td, Eibar, 3 mln)

Dani Garcia (cc, Eibar, fine contratto)

Etxeberria (td, Numancia, fp)

Ganea (ts, Viitorul, 1 mln)

Unai Lopez (tq, Rayo Vallecano, fp)

Villalibre (pc, Lorca, fp)

Arrieta (ts, Real Sociedad)

Cessioni

Iriondo (ts, fine contratto)

Saborit (ts, Maccabi Tel-Aviv, 0)

Sola (pc, fine contratto)

Vesga (cc, Leganés, p)

Xabi Etxeita (d, Huesca,0)

- - -

ATLETICO MADRID

all. Diego Simeone (confermato)

Acquisti

Adan (p, Betis, 1 mln)

André Moreira (por, Belenenses, fp)

Arias (td, PSV)

Gelson Martins (ad, Sporting CP, 0)

Kalinic (pc, Milan, 15mln)

Lemar (as, Monaco, 70mln)

Moreira (as, Wolverhampton, fp)

Rodri (cc, Villarreal, 20 mln)

Vietto (pc, Valencia, fp)

Cessioni

Diogo Jota (as, Wolverhampton, 14 mln)

Fernando Torres (pc, Sagan Tosu)

Gabi (cc, Al-Sadd, 0)

Gameiro (a, Valencia)

Jonny Castro (ts, Wolverhampton, p)

Kunde (cc, Mainz, 7.5 mln)

Mensah (cc, Kayserispor, p)

Velazquez (dc, Rayo Vallecano, 1 mln)

Werner (por, Huesca, p)

- - -

BARCELLONA

all. Ernesto Valverde (confermato)

Acquisti

Arthur (cc, Gremio, 31mln)

El Haddadi (pc, Alavés, fp)

Lenglet (dc, Siviglia, 36mln)

Malcom (ad, Bordeaux, 41mln)

Marlon (dc, Nizza, fp)

Rafinha (cc, Inter, fp)

Vidal (cc, Bayern Monaco, 18 mln)

Cessioni

Arnaiz (as, Leganés, 5mln)

Deulofeu (ad, Watford, 13 mln)

Iniesta (cc, Vissel Kobe, 0)

Paulinho (cc, Guangzhou Evergrande, p)

Douglas (td, Sivasspor, p)

Ortolà (p, Deportivo La Coruña)

Aleix Vidal (td, Barcellona, 10 milioni)

- - -

BETIS

all. Quique Setién (confermato)

Acquisti

Alex Alegria (pc, Levante, fp)

Barragan (td, Middlesbrough, 1mln)

Brasanac (cc, Leganés, fp)

Canales (tq, Real Sociedad, 0)

De la Hoz (cc, Albacete, fp)

Inui (as, Eibar, 0)

Narvaez (tq, Cordoba, fp)

Pau Lopez (pt, Espanyol, 0)

Robles (pt, Everton, 0)

Sidnei (dc, Deportivo, 4.5mln)

Tosca (dc, Benevento, fp)

William Carvalho (cc, Sporting CP, 20mln)

Cessioni

Adan (por, Atlético Madrid, 1mln)

Amat (dc, Swansea, fp)

Campbell (ad, Arsenal, fp)

Dani Gimenez (por, Deportivo, 0)

Durmisi (ts, Lazio, 6.5mln)

Pezzella (dc, Fiorentina, 9mln)

Rafa Navarro (td, Sochaux, 0)

Ruben Castro (pc, Las Palmas, 0)

Ruiz (cc, Napoli, 32 milioni)

Tosca (dc, PAOK, p)

- - -

CELTA

all. Antonio Mohamed (nuovo)

Acquisti

Araujo (dc, Santos Laguna, 7mln)

Beauvue (pc, Leganés, fp)

Borja Fernandez (cc, Reus, fp)

Boufal (tq, Southampton, 0)

Costas (dc, Barcellona B, fp)

Hjulsager (as, Granada, 0)

Junca (ts, Eibar, 0)

Villar (por, Levante, fp)

Yokuslu (cc, Trabzonspor, 6mln)

Cessioni

Bongonda (as, Zulte Waregem, 1.6mln)

Borja Iglesias (pc, Espanyol, 10mln)

Boyé (pc, AEK Atene)

Guidetti (pc, Alavés, 4mln)

Hernandez (cc, Independiente, 1.4 mln)

Lemos (td, Las Palmas)

Sergi Gomez (dc, Siviglia, 5mln)

Wass (cc, Valencia, 15 mln)

- - -

EIBAR

all. José Luis Mendilibar (confermato)

Acquisti

Alvarez (cc, Sporting Gijon)

Bebé (as, Rayo Vallecano, fp)

Cardona (a, Barcellona B)

Elgezabal (dc, Numancia, fp)

Galvez (dc, Las Palmas, fp)

Hervias (ad, Valladolid, fp)

Martinez (dc, Barcellona B, svincolato)

Milla (as, Numancia, fp)

Nano (pc, Sporting Gijon, fp)

Orellana (ad, Valencia, 2 mln)

Rivera (cc, Barcellona B, fp)

Cessioni

Alejo (ad, Getafe, 4mln)

Capa (td, Athletic, 3 mln)

Dani Garcia (cc, Athletic, fine contratto)

Fran Rico (cc, Granada, fp)

Inui (as, Betis, 0)

Jovanovic (dc, Bordeaux, fp)

Junca (ts, Celta, 0)

Lomban (dc, fine contratto)

- - -

ESPANYOL

all. Rodri (nuovo)

Acquisti

Borja Iglesias (pc, Celta, 10 mln)

Darder (cc, Lione, 8 mln)

Pérez (ad, Alavés, fp)

Roberto (por, Malaga, fp)

Sergio Sanchez (dc, Rubin Kazan, 0)

Vazquez (pc, Nastic, fp)

Cessioni

Aaron (ts, Mainz, p)

Carlos Sanchez (cc, Fiorentina, fp)

Gerard Moreno (pc, Villarreal, 20 mln)

Jurado (cc, Al-Alhi, 0)

Morillas (pc, V-Nagasaki, 0)

Navarro (td, Watford, 2mln)

Pau Lopez (por, Betis, 0)

Vazquez (pc, Saragozza, p)

- - -

GETAFE

all. José Bordalas (confermato)

Acquisti

Abou (cc, Majadahonda, 0)

Alanis (dc, Chivas, 0)

Alejo (ad, Eibar, 4 mln)

Antunes (ts, Dinamo Kiev, 2.5 mln)

Arambarri (cc, Boston River, 2.15 mln)

Bergara (cc, Real Sociedad, 0)

Cabrera (dc, Crotone, 0.6 mln)

Chichizola (por, Las Palmas, 0)

Chuli (pc, Lugo, fp)

Foulquier (td, Watford, p)

Ibanez (ad, Osasuna, fp)

Jaiume Mata (pc, Valladolid, 2 mln)

Lazo (ad, Real Madrid Castilla, 0)

Maksimovic (cc, Valencia, 5 mln)

Sergi Guardiola (pc, Cordoba, p)

Soria (por, Siviglia, 3 mln)

Yanez (por, Cadice, fp)

Cessioni

Buendia (tq, Norwich, 1.5 mln)

Flamini (cc, fine contratto)

Garcia (por, Rayo Vallecano, 0)

Guaita (por, Crystal Palace, 0)

Jimenez (ad, fine contratto)

Manojlovic (por, Panionios, p)

Martinez (por, Arsenal, fp)

Molinero (td, Sporting Gijon, 0)

Montero (as, Swansea, fp)

Mora (cc, fine contratto)

Ndockyt (trq, Maiorca, p)

Olivera (ts, Albacete, p)

Rémy (pc, Las Palmas, fp)

Yoda (ad, fine contratto)

- - -

GIRONA

all. Eusebio Sacristan (nuovo)

Acquisti

Alcaraz (cc, Almeria, fp)

Coris (as, Osasuna, fp)

Mojica (ts, Rayo Vallecano, 5 mln)

Muniesa (dc, Stoke City, 5 mln)

Cessioni

Aleix Garcia (cc, Manchester City, fp)

Amagat (tq, fine contratto)

Boulaya (tq, Metz, 0.8 mln)

Douglas Luiz (cc, Manchester City, fp)

Olunga (pc, GZ Hengfeng, fp)

Maffeo (td, Stoccarda)

- - -

HUESCA

all. Leo Franco (nuovo)

Acquisti

Dani Escriche (pc, Lugo, 0.5mln)

Insua (dc, Schalke 04, p)

Jonathan Rubio (sp, Gil Vicente)

Longo (pc, Inter, p)

Luisinho (ts, Deportivo, 0)

Miramon (td, Reus, 0)

Musto (cc, Tijuana, p)

Semedo (dc, Villarreal, p)

Valderrama (tq, Valencia, 0)

Werner (por, Atlético Madrid, p)

Xabi Etxeita (d, Athletic Club)

Cessioni

Amador (dc, Maccabi Tel-Aviv, 0)

David (dc, Union Saint-Gilloise, 0)

Escriche (pc, Lugo, p)

Gonzalez (td, Elche)

Grant (ad, fine contratto)

Luso (cc, Rayo Majadahonda, 0)

Nagore (td, fine contratto)

Remiro (por, Athletic, fp)

Rescaldani (pc, Atlético Nacional, fp)

Vadillo (as, Granada, 0)

LEGANES

all. Mauricio Pellegrino (nuovo)

Acquisti

Arnaiz (as, Barcellona, 5mln)

Carrillo (at, Southampton, p)

En-Nesyri (at, Malaga, 5 mln)

Fede Vico (as, Lugo, 0)

Garcia (cc, Olimpo, 0.35ml)

Jonathan Silva (ts, Sporting CP)

Juanfran (td, Deportivo, p)

Koné (pc, Eupen, fp)

Lleshi (cc, Leganés, 0)

Ojeda (as, Lorca, 0)

Mejias (dc, Cartagena, fp)

Rolan (pc, Deportivo La Coruna, p)

Ruben Perez (cc, Granada, 0)

Tarin (dc, Barcellona B, 0)

Vesga (cc, Athletic, p)

Cessioni

Amrabat (ad, Al-Nasr)

Beauvue (pc, Celta, fp)

Brasanac (cc, Betis, fp)

Champagne (por, Oviedo)

Diego Rico (ts, Bournemouth, 12mln)

Guerrero (pc, Olympiacos, 0)

Koné (pc, Malaga, p)

Mantovani (dc, Las Palmas, 0)

Naranjo (as, Genk, fp)

Omar (ad, fine contratto)

Owusu (ad, Salamanca)

Tito (td, Rayo Vallecano, p)

Vico (as, Granada, p)

Zaldua (td, Real Sociedad, fp)

- - -

LEVANTE

all. Paco Lopez (confermato)

Acquisti

Aitor Fernandez (por, Numancia, 1mln)

Cabaco (dc, Nacional, 2 mln)

Coke (td, Schalke, 1.5 mln)

Espinosa (tq, Granada, fp)

Prcic (cc, Rennes, 0)

Rober Pier (dc, Deportivo, p)

Ruben Garcia (ad, Sporting Gijon, fp)

Ruben Rochina (pc, Rubin Kazan)

Samu Garcia (ad, Malaga, fp)

Simon (at, Gent, 5 mln)

Saveljich (dc, Albacete, fp)

Verza (cc, Almeria, fp)

Cessioni

Al-Muwallad (ad, Al Ittihad, fp)

Alex Alegria (pc, Betis, fp)

Ivi (ad, Valladolid, p)

Lerma (cc, Bournemouth, 28mln)

Lukic (cc, Torino, fp)

Pazzini (pc, Hellas Verona, fp)

Raul Fernandez (por, Las Palmas, prs)

Villar (por, Celta, fp)

- - -

RAYO VALLECANO

all. Michel (confermato)

Acquisti

Advincula (td, Tigres, p)

Alberto Garcia (por, Getafe, 0)

Alvaro Garcia (as, Cadice, 5 mln)

Bangoura (ad, Almeria, fp)

De Tomas (pc, Real Madrid, p)

Medran (cc, Valencia, p)

Mojica (ts, Girona, fp)

Monsalve (dc, Recreativo Huelva)

Noblejas (ts, Cordoba, fp)

Kakuta (as, HB CFFC)

Pozo (cc, Almeria, 1.3mln)

Tito (td, Leganes)

Velazquez (dc, Atletico, 1 mln)

Cessioni

Aguirre (as, Saragoza, 0)

Al-Sulaiheem (cc, Al-Shabab, fp)

Alberto Garcia (por, Getafe, fp)

Armenteros (as, fine contratto)

Baiano (td, Alanyaspor, 0)

Bebé (as, Eibar, fp)

Cerro (cc, fine contratto)

De Tomas (pc, Real Madrid Castilla, fp)

Dominguez (tq, fine contratto)

Galan (td, Rayo Majadahonda, 0)

Manucho (pc, fine contratto)

Mario Fernandez (por, fine contratto)

Mojica (ts, Girona, 5mln)

Unai Lopez (tq, Athletic, fp)

Velazquez (dc, Atlético Madrid, fp)

- - -

REAL MADRID

all. Julen Lopetegui (nuovo)

Acquisti

Courtois (por, Chelsea)

Fabio Coentrao (ts, Sporting CP, fp)

Lunin (por, Zorya, 8.5mln)

Odegaard (ad, Heerenveen, fp)

Odriozola (td, Real Sociedad, 40mln)

Vinicius (as, Flamengo, 45mln)

Cessioni

Cristiano Ronaldo (a, Juventus, 117mln)

De Tomas (pc, Rayo Vallecano, p)

Hakimi (td, Borussia Dortmund, p)

Kovacic (cc, Chelsea, p)

Lienhart (dc, Friburgo, 2mln)

Lucas Torro (cc, Eintracht Francoforte, 3.5mln)

Mascarell (cc, Schalke 04, 10mln)

Theo Hernandenz (dc, Real Sociedad, prs)

- - -

REAL SOCIEDAD

all. Imanol Alguacil (confermato)

Acquisti

Hernandez (ts, Alavés, fp)

Merino (cc, Newcastle, 12mln)

Zaldua (td, Leganés, fp)

Hernandez (dc, Real Madrid, prs)

Cessioni

Babic (dc, Stella Rossa, 0.8 mln)

Bergara (cc, Getafe, 0)

Canales (tq, Betis, 0)

Carlos Martinez (td, Oviedo, 0)

Odriozola (td, Real Madrid, 40 mln)

Toño (por, AEK Larnaca, 0)

Xabi Prieto (cc, fine carriera)

- - -

SIVIGLIA

all. Pablo Machin (nuovo)

Acquisti

André Silva (pc, Milan, p)

Amadou (dc, Lille, 15mln)

Gnagnon (dc, Rennes, 15mln)

Gonalons (cc, Roma, p)

Lasso (as, Osasuna, fp)

Roque Mesa (cc, Swansea, 6mln)

Sergi Gomez (dc, Celta, 5mln)

Vaclik (por, Basilea, 7mln)

Aleix Vidal (cc, Barcellona, 10 milioni)

Cessioni

Brice (cc, Almeria)

Carole (ts, Galatasaray, fp)

Corchia (td, Benfica, p)

Geis (cc, Schalke, fp)

Layun (td, Porto, fp)

Lenglet (dc, Barcellona, 35mln)

Munoz (pc, Alcorcon, 0)

Pareja (dc, Atlas, 0)

Pizarro (cc, Tigres, 8.7mln)

Sandro Ramirez (pc, Everton, fp)

Soria (por, Getafe, 3mln)

- - -

VALENCIA

all. Marcelino Toral (confermato)

Acquisti

Batshuayi (att, Chelsea, prs)

Cheryshev (cs, Villarreal)

Diakhaby (dc, Lione, 15mln)

Gameiro (pc, Atlético Madrid)

Gonçalo Guedes (as, Paris Saint-Germain)

Kondogbia (cc, Inter, 25mln)

Nacho Gil (as, Las Palmas, fp)

Piccini (td, Sporting CP, 8 mln)

Racic (cc, Stella Rossa, 2.2mln)

Wass (cc, Celta, 6mln)

Cessioni

Bakkali (as, Anderlecht, 1.2)

Joao Cancelo (td, Juventus, 40mln)

Orellana (ad, Eibar, 2mln)

Maksimovic (cc, Getafe, 5 mln)

Medran (cc, Rayo Vallecano, p)

Nani (as, Sporting CP, 0)

Nacho Vidal (td, Osasuna, 0)

Pereira (as, Manchester United, fp)

Vietto (pc, Atlético Madrid, fp)

Zaza (pc, Torino, p)

- - -

VALLADOLID

all. Sergio Gonzalez (confermato)

Acquisti

Cop (pc, Standard Liegi, p)

Guitian (dc, Sporting Gijon, fp)

Ivi (ad, Levante, p)

Keko (ad, Malaga)

Unal (pc, Villarreal, p)

Cessioni

Al-Mousa (cc, Al-Fateh, fp)

Caro (por, Albacete, p)

Deivid (dc, Las Palmas, 0)

Gianniotas (ad, Olympiacos, fp)

Herrera (ts, Las Palmas, fp)

Hervias (ad, Eibar, fp)

Marreh (cc, Watford, fp)

Martinez (pc, West Ham, fp)

Mata (at, Getafe)

Ontiveros (ad, Malaga, fp)

Rotpuller (dc, fine contratto)

Salvador (ad, Celta, 0)

- - -

VILLARREAL

all. Javier Calleja (confermato)

Acquisti

Bacca (pc, Milan)

Caseres (cc, Vélez Sarsfield, 10mln)

Ekambi (pc, Angers, 18mln)

Funes Mori (dc, Everton, 9mln)

Gerard Moreno (pc, Espanyol, 20mln)

Layun (ts, Porto, 4mln)

Nahuel (as, Barcellon B, fp)

N'Diaye (cc, Wolverhampton, fp)

Pedraza (as, Alavés, fp)

Roger Martinez (Jiangsu Suning, 14.9mln)

Santi Cazorla (cc, Arsenal, 0)

Cessioni

Al-Dawsari (ad, Al-Hilal, fp)

Castillejo (ad, Milan, 18 mln)

Cheryshev (cs, Valencia)

N'Diaye (cc, Malaga, prs)

Rodri (cc, Atlético Madrid, 20mln)

Roger Martinez (pc, Jangsu Suning, fp)

Rukavina (td, Astana, 0)

Semedo (dc, Huesca)

Unal (pc, Villarreal, p)