© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona si è imposto con un netto 4-0 sul Siviglia che porta anche la firma di Leo Messi e permette ai blaugrana di restare in scia al Real. Ma non è finita qui. Il fuoriclasse argentino, segnando al 78' direttamente da calcio di punizione, non solo ha segnato il suo primo gol in questa edizione della Liga, ma ha anche centrato l'ennesimo record della sua carriera: grazie alla prodezza la cui ha trafitto Vaclik, infatti, la Pulce è diventato il primo giocatore del 21° secolo a riuscire ad andare a segno in 16 stagioni consecutive di Liga.