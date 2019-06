Liga, Valladolid-Valencia truccata. L'intercettazione: "7 giocatori corrotti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Qualche giorno fa avevamo parlato della Champions a rischio per il Valencia a causa dello scandalo del calcio scommesse , che ha portato alla luce un vasto giro di partite truccate negli ultimi anni. Una telefonata, in particolare, dimostrerebbe che l'ultima sfida di campionato, vinta per 2-0 in casa del Real Valladolid (club di cui è presidente Ronaldo il Fenomeno), sarebbe stata aggiustata. Il Valencia, con quel successo, ha ottenuto la qualificazione in Champions, mentre i Pucelanos erano già salvi. Ma i pipistrelli non rischierebbero nulla, perché ad essere coinvolti sono sette giocatori del Valladolid.

L'intercettazione - Il portale El Mundo ha riportato l'intercettazione di una conversazione tra Carlos Aranda - uno degli indagati nell'operazione Oikos - e un amico. L'ex giocatore dice testualmente: "Ci sono sette giocatori corrotti, non di più. Il Valencia vince sia nel primo che nel secondo tempo, segnando un gol per frazione". La prima rete è arrivata a dieci minuti dall'intervallo, quando un errore di Kiko Olivas ha permesso a Rodrigo Moreno di innescare Santi Mina, che ha servito a Soler l'assist vincente. La seconda, invece, è stata realizzata poco dopo il riposo, grazie a un pasticcio del portiere Yoel Rodriguez. Due episodi grossolani che, uniti al giro di scommesse sulla partita ritenuto anomalo dalle commissioni di vigilanza, hanno fatto scattare l'allarme.

Le menti e il braccio - Oltre ad Aranda, l'altra mente del piano è un altro ex calciatore, Raul Bravo. La combine sarebbe stata resa possibile grazie all'aiuto determinante del capitano del Valladolid, Borja Fernandez (ritiratosi al termine della stagione), in cambio di un pagamento che ancora non è stato rintracciato. L'incontro fra i tre sarebbe avvenuto nel bar di proprietà di quest'ultimo, che poi avrebbe tirato in mezzo anche i compagni di squadra in una riunione a casa di Keko. Nelle conversazioni si fa riferimento a un pagamento di 50.000 euro. Nella documentazione raccolta finora, non ci sarebbero tracce di coinvolgimento di tesserati del Valencia, che così non rischierebbe nulla.