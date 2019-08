Ligue 1, il 1° turno - Tutti a caccia del PSG, ripartenza Marsiglia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tutti ai blocchi di partenza. Le 20 squadre di Ligue 1 sono pronte a scendere in campo e a darsi battaglia per raggiungere i rispettivi obiettivi. Inutile dire che la “lepre” sarà ancora una volta il Paris Saint-Germain. La squadra di Tuchel ovviamente parte con i favori del pronostico e sarà l’avversario da battere in ogni stadio. I rossoblu inizieranno questo campionato al “Parco dei Principi” contro il Nimes, match in programma domani sera alle 21.

Lille cerca conferme - Gli occhi di questo campionato saranno puntati sul sorprendente Lille che però quest’anno dovrà fare a meno della stelle Pepé, passato all’Arsenal per la cifra di 80 milioni di euro. I biancorossi di Galtier quest’anno avranno anche la Champions League ma sono pronti a fare bene anche in campionato. La loro Ligue 1 partirà dalle mura amiche contro il Nantes. Il Rennes, squadra che ha alzato al cielo l’ultima Coppa di Francia, giocherà in casa del Montpellier mentre lo Strasburgo, che ha invece vinto la Coppa di Lega, ospiterà il neopromosso Metz.

Ripartenza Marsiglia - Ad aprire questo sabato calcistico sarà l’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia. I biancoazzurri sono rimasti fuori dalle coppe europee e puntano a rientrarci immediatamente. Al “Velodrome” Payet e compagni ospiteranno il Reims che nella passata stagione ha chiuso con un onorevole ottavo posto che non gli ha permesso però di giocare le competizioni internazionali. Impegno casalingo per il Nizza che all’Allianz Riviera se la vedrà contro l’Amiens mentre il Saint-Etienne giocherà in casa del Dijon.

Bordeaux ad Angers - Partenza in trasferta invece per Paulo Sousa e il suo Bordeaux. I girondini voglio tornare a brillare ma il primo ostacolo si chiama Angers. Il Brest ritrova la Ligue 1. Dopo la festa dello scorso maggio la formazione bretone è pronta a lanciarsi nella nuova stagione I biancorossi giocheranno davanti al pubblico amico questa sera contro il Tolosa.