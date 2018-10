Ligue 1, il 10° turno - Henry parte da Strasburgo, domani derby Nizza-OM

Avvio in trasferta per Thierry Henry. Il neo allenatore del Monaco è chiamato a far rialzare la testa alla sua squadra, sprofondato in una spirale negativa e incapace di vincere dopo la prima giornata. L’ex attaccante, idolo dell’Arsenal e proprio del team del Principato, eredità la panchina da Leonardo Jardim ed è chiamato all’acuto lontano dal “Louis II” sul campo dello Strasburgo. In vetta invece il Paris Saint-Germain si può già permettere di amministrare il vantaggio sulle inseguitrici. La sfida non è delle più difficili questo pomeriggio al “Parco dei Principi” contro l’Amiens.

Il turno si chiuderà con il derby del sud fra Nizza e Olympique Marsiglia. Forte è la rivalità fra le due tifoserie in un match che regalerà anche importanti spunti per la classifica. I rossoneri vogliono ritornare in corsa per un piazzamento europeo mentre la formazione di Rudi Garcia è a caccia di un successo per rimanere agganciata al treno Champions. Davanti però il Lille non è intenzionato a mollare la presa. I biancorossi affronteranno questa sera il Dijon, in picchiata dopo un esordio decisamente positivo.

La domenica calcistica si aprirà alle 15 con la sfida fra Montpellier e Bordeaux mentre due ore più tardi sarà la volta del Saint-Etienne che ospiterà al “Guichard” il Rennes. Il Nantes vuole uscire dalla crisi e per farlo dovrà battere davanti al proprio pubblico un tosto Tolosa. Completeranno il quadro del decimo turno di campionato Caen-Guingamp e Reims-Angers.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 27; Lille 19; Lione* 17; Olympique Marsiglia, Montpellier 16; Saint-Etienne 15; Bordeaux 14; Tolosa 13; Strasburgo 12; Angers, Rennes, Nizza 11; Amiens, Caen, Dijon, Nimes*, Reims 10; Monaco, Nantes 6; Guingamp 5.

*una partita in più.