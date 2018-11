Ligue 1, il 12° turno - Esame OM per il Montpellier, Monaco a Reims

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riprendere la corsa verso la zona europea. E’ questo l’obiettivo dell’Olympique Marsiglia. I biancoazzurri di Rudi Garcia saranno impegnati domani sera in casa di un Montpellier che viaggia a mille. Gli arancioblu sono attualmente al terzo posto e dopo la prima giornata di campionato non hanno più perso. Il Lione invece aprirà il sabato calcistico. I ragazzi di Bruno Genesio affronteranno al ParcOL il Bordeaux che è reduce da due vittorie consecutive. Il Saint-Etienne affronterà l’Angers davanti al pubblico amico mentre il Nizza ospiterà l’Amiens questa sera.

Derby di Bretagna che vale di più della tradizionale rivalità. Gialloverdi e rossoneri scenderanno in campo domani pomeriggio a la Beaujoire in un match che vale le zone basse della classifica. Le due squadre sono separate da cinque punti con gli ospiti che vogliono lasciare l’ultimo posto in classifica in coabitazione con il Monaco. Il team del Principato allenato da Thierry Henry, che nell’ultimo turno ha conquistato un punto valido per il morale, affronterà questa sera il Reims.

Lo Strasburgo, che arriva da due vittorie e due pareggi, scenderà in campo contro il Tolosa che nelle ultime sette partite ha raccolto solo quattro punti. Sfida fra deluse quella fra Caen e Rennes mentre Dijon-Nimes sarà una gara molto importante per non essere coinvolti nella lotta per non retrocedere in Ligue 2.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 36; Lille* 25; Montpellier 22; Lione 20; Olympique Marsiglia 19; Saint-Etienne 17; Strasburgo 16; Bordeaux, Reims, Nizza 14; Tolosa 13; Angers, Nantes, Rennes 12; Caen, Dijon, Nimes 11; Amiens 10; Monaco, Guingamp 7.

*una partita in più.