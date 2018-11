Ligue 1, il 14° turno - OM con l'Amiens, Monaco a Caen per risalire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Operazione rilancio. E' questo il leitmotiv della 14a giornata del campionato francese. L'Olympique Marsiglia, che prima della pausa aveva vinto 2-0 al “Velodrome” contro il Dijon, cerca conferme in casa dell'Aimens ma soprattutto punti per poter risalire la classifica. Più che il rilancio, il Monaco cerca la scintilla che possa scoccare per riprendere terreno ed abbandonare l'ultimo posto in classifica. La squadra di Thierry Henry è ancora a secco di vittoria dalla prima giornata di campionato e sembra aver intrapreso una spirale di negatività da cui è difficile uscirne. I biancorossi se la vedranno sul campo di un Caen che nelle ultime cinque gare ha conquistato solamente due punti. Big match all'Allianz Riviera. Il Nizza vuole confermare il proprio stato di salute. I nerazzurri della Costa Azzurra sono reduci da tre vittorie di fila tutte per 1-0 e domani pomeriggio ospiteranno il sorprendente Lille che dopo quattro successi consecutivi ha raccolto un punto nelle ultime due uscite ufficiali.

Il Montpellier attende un passo falso proprio dei biancorossi di Galtier per poterli insidiare al secondo posto. Gli arancioblu apriranno la domenica calcistica scendendo in campo a La Mosson contro il Rennes alle ore 15. Il Nantes vuole riprendere la corsa interrotta due sabati fa. Dopo tre vittorie consecutive e dieci gol realizzati i gialloverdi hanno impattato contro l'ottimo Rennes 1-1. Questa sera la squadra di Halilhodzic se la vedrà contro l'Angers. Il sabato sarà aperto dalla sfida del Paris Saint-Germain capolista. I rossoblu, autentici dominatori del torneo, cercano l'ennesimo record in casa contro il Tolosa, probabile ennesima vittima sacrificale al “Parco dei Principi”. Impegno in trasferta per il Bordeaux. I girondini giocheranno alle 20 sul campo del Dijon mentre Strasburgo-Nimes e Reims-Guingamp concluderanno il quadro del prossimo turno di Ligue 1.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 39; Lione* 27; Lille 26; Montpellier 25; Saint-Etienne* 23; Olympique Marsiglia 22; Nizza 20; Strasburgo 18; Reims 17; Nantes, Bordeaux, Rennes 16; Angers 15; Nimes, Tolosa 14; Amiens 13; Caen 12; Dijon 11; Monaco, Guingamp 7.

*una partita in più.