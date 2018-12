Ligue 1, il 15° turno - Lille-Lione per un posto alle spalle del PSG

© foto di Andrea Losapio

Meno cinque al giro di boa. Il girone di andata sta per concludersi in Ligue 1 con la quindicesima giornata pronta a scendere in campo in questo fine settimana. Il primo verdetto, anche se per il momento simbolico, è quello del Paris Saint-Germain che si è autoincoronato campione d’inverno. I rossoblu di Tuchel hanno vinto tutte le gare a disposizione e domani sera sono pronti a proseguire il loro personale filetto sul campo del Bordeaux. Il big match di giornata sarà invece quello che aprirà il sabato calcistico. Il Lione secondo in classifica difenderà la sua posizione da chi l’ha ricoperta proprio fino a sette giorni fa: il Lille. Sfida ad alta tensione fra due squadre che si stanno contendendo un posto alle spalle di chi sta dominando in lungo in largo.

Fra le due litiganti potrebbe godere il Montpellier. Gli arancioblu vogliono recitare il ruolo di terzo incomodo ma l’impegno potrebbe essere più insidioso del previsto. La squadra di Michel sarà infatti di scena al “Louis II” di Montecarlo contro la squadra di Henry che nell’ultimo turno ha conquistato la tanto agognata vittoria che mancava da agosto. Il Reims vuole provare a sedersi al tavolo delle grandi che lottano per un posto in Europa. I biancorossi giocheranno al “Velodrome” per avere l’opportunità di fare uno sgambetto all’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia.

Impegno da non sottovalutare per il Nizza. I rossoneri della Costa Azzurra scenderanno in campo questa sera al “Roudourou” di Guingamp contro l’ultima della classe mentre il Rennes attenderà al “Roazhon Park” lo Strasburgo. Occhio anche alla zona retrocessione dove il Caen sarà ospite dell'Angers mentre l’Amiens se la vedrà in casa del Nimes.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 42; Lione 27; Montpellier, Lille, Saint-Etienne* 26; Olympique Marsiglia 25; Nizza 23; Reims 20; Strasburgo 18; Nantes*, Nimes, Bordeaux, Rennes 17; Angers 16; Tolosa 14; Amiens 13; Caen, Dijon 12; Monaco 10; Guingamp 7.

*una partita in più.