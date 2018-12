Ligue 1, il 16° turno - PSG a Strasburgo, Lione ospita il Rennes

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Turno infrasettimanale in Francia. La Ligue 1 si sta avvicinando al giro di boa e fra ieri e oggi andrà in scena la 16a giornata. Partiamo dalla fine. A chiudere questo mercoledì calcistico alle 21 ci penseranno i campioni d’inverno, e probabili campioni di Francia, del Paris Saint-Germain. La capolista farà visita allo Strasburgo reduce da un roboante successo a Rennes e che potrebbe strizzare l’occhio ad una posizione che garantirebbe l’accesso alle competizioni europee. Le altre gare si giocheranno tutte in contemporanea alle 19.

Gli occhi saranno puntati sul Lione che davanti al proprio pubblico affronterà il Rennes mentre l’Olympique Marsiglia sarà ospite del Nantes. Sfida interessante al Matmut-Atlantique dove il Bordeaux attenderà il Saint-Etienne. I girondini sono scivolati in una posizione di centro classifica mentre i Verts cercano di insidiare le formazioni che occupano un piazzamento valido per la qualificazione in Champions League. Come sempre però occhi puntati anche sulla zona salvezza che propone Caen-Nimes e Guingamp-Dijon. Attenzione anche ad un Tolosa che non vuole essere risucchiato nelle sabbie mobili. L’impegno per i viola però non sarà facile visto che affronteranno in trasferta il Reims.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 43; Lille* 30; Montpellier* 29; Lione 28; Olympique Marsiglia, Saint-Etienne 26; Nizza* 25; Strasburgo, Reims 21; Nimes 20; Bordeaux, Angers* 18; Nantes, Rennes 17; Tolosa 15; Caen, Dijon, Amiens*, Monaco* 13; Guingamp 7.

*una partita in più.