Ligue 1, il 19° turno - Big match Montpellier-Lione, OM ad Angers

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Ligue 1 arriva al giro di boa. Si giocherà fra questa sera e domani l’ultimo turno del girone di andata che ha visto il Paris Saint-Germain dominare. I campioni d’inverno scenderanno in campo davanti al proprio pubblico questa sera contro il Nantes per ritornare al successo dopo due turni che, complici le manifestazioni dei gilet gialli, Neymar e compagni non hanno giocato. Impegno casalingo anche per la seconda forza del torneo: il Lille di Galtier se la vedrà contro il Tolosa che, in settimana, ha perso il suo recupero contro il Caen. Gli occhi però saranno puntati sulla “Mosson” dove il Montpellier ospiterà il Lione in quello che è il big match di serata.

L’Olympique Marsiglia cerca punti in casa di un Angers che non vuole essere coinvolto nella lotta retrocessione ma la squadra di Rudi Garcia vuole rimanere agganciata al treno Champions League. Il Saint-Etienne affronterà al “Guichard” il Dijon mentre il Nizza sarà impegnato sul campo dello Strasburgo. Al “Roazhon Park” il Rennes attende il Nimes mentre il Caen andrà a fare visita al Reims. Scontro salvezza insolito al “Louis II” con il Monaco penultimo in classifica che affronterà il fanalino di coda Guingamp. La giornata si concluderà domani alle 17 con la sfida fra Bordeaux e Amiens.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain** 44; Lille 34; Lione* 31; Montpellier** 29; Saint-Etienne* 27; Olympique Marsiglia**, Nizza* 26; Reims 25; Strasburgo, Nimes*, Rennes* 23; Bordeaux** 21; Nantes** 20; Angers**, Tolosa* 18; Caen 17; Dijon*, Amines* 16; Monaco* 13; Guingamp* 8.

*una partita in meno.

**due partite in meno.