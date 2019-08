Ligue 1, il 2° turno - Monaco e OM cercano riscatto, PSG a Rennes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scatta la seconda giornata in Ligue 1 fra squadre che cercano la conferma di quanto di buono fatto vedere all’esordio e chi invece vuole riscattare un brutto debutto. Fra chi vuole risollevarsi c’è sicuramente l’Olympique Marsiglia. Dopo la battuta d’arresto al Veldrome, il team di Villas-Boas cerca punti sul campo del Nantes. L’incontro della Beaujoire sarà quello delle 17.30 che aprirà il sabato calcistico. Due ore e mezza più tardi toccherà invece al Monaco, battuto al “Louis II” dal Lione alla prima giornata. I biancorossi del Principato giocheranno in trasferta sul campo del neo promosso Metz.

Big match a Rennes - Il big match di giornata si disputerà al “Rohazon Park” dove il Rennes ospiterà il Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel. Il Nizza vuole mettere in luce i suoi miglioramenti dal punto di vista della gestione del risultato, sabato scorso successo per 2-1 al 93’ dopo aver giocato per più di un’ora in superiorità numerica. I rossoneri della Costa Azzurra saranno ospiti del Nimes. Sfida molto interessante a Bordeaux dove il team di Paulo Sousa ospiterà il Montpellier mentre il Rennes giocherà in casa contro il Brest. Impegno in trasferta per il Lille che giocherà in casa dell’Amiens mentre chiuderanno il turno Tolosa-Dijon e Reims-Strasburgo.

CLASSIFICA - Lione* 6; Paris Saint-Germain, Angers*, Reims, Lille, Nizza, Saint-Etienne, Rennes 3; Metz, Strasburgo, Brest, Tolosa 1; Amiens, Dijon, Nantes, Montpellier, Bordeaux, Olympique Marsiglia, Monaco, Nimes 0.

*una partita in più.