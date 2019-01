Ligue 1, il 20° turno - Occhi sui derby OM-Monaco e Nantes-Rennes

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si torna in campo. Dopo la pausa per le festività natalizie la Ligue 1 riprende il suo regolare programma, in attesa dei match della 17a e della 18a giornata ancora da recuperare. Ad aprire le gare del sabato sarà il Paris Saint-Germain che deve scrollarsi di dosso la cocente eliminazione in Coupe de la Ligue patita al “Parco dei Principi” per mano del fanalino di coda Guingamp. La squadra di Thomas Tuchel, padrona incontrastata in campionato se la vedrà alle 17 contro l’Amiens. La sfida di cartello sarà invece quella di domani sera al “Velodrome” dove andrà in scena il derby del sud della Francia fra l’Olympique Marsiglia e il Monaco, intento a rivoluzionare il suo parco giocatori per tentare la missione-salvezza.

Alle 15 di domani andrà in scena alla Beaujoire, a soli due mesi dalla gara di andata terminata 1-1, il derby di Bretagna fra Nantes e Rennes. Alle 18 invece il Tolosa ospiterà lo Strasburgo. Debutto casalingo ma impegno molto insidioso per Kombouaré sulla panchina del Dijon. I biancorossi infatti giocheranno davanti al proprio pubblico contro un Montpellier voglioso di conquistare punti per rimanere all’interno della zona europea. Il Lille, sorpresa della prima parte di campionato, se la vedrà in casa del Caen mentre il Guingamp vuole sfruttare l’onda di mercoledì scorso in casa contro il Saint-Etienne. Il Nizza attenderà all’Allianz Riviera il Bordeaux mentre il Nimes giocherà questa sera contro l’Angers.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain** 47; Lille 34; Lione 33; Montpellier*, Saint-Etienne* 30; Oympique Marsiglia**, Reims*** 27; Strasburgo, Rennes*, Nizza* 26; Nimes*, Nantes* 23; Bordeaux** 22; Tolosa* 21; Angers* 20; Caen, Amiens 18; Dijon* 16; Monaco* 13; Guingamp* 11.

*una partita in meno.

**due partite in meno.

***una partita in più.