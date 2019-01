Ligue 1, il 21° turno - Monaco con lo Strasburgo, domani derby del Rodano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Ligue 1 sta prendendo una sua fisionomia. Con i recuperi in settimana delle gare della 17a e della 18a giornata, rinviate a causa delle manifestazioni dei gilet gialli, il quadro è quasi completo. Il big match del 21° turno si giocherà al “Guichard” dove andrà in scena il derby del Rodano. I Verts hanno scalato posizioni in graduatoria e ora si trovano al terzo posto. I rossoblu di Genesio invece si trovano a due lunghezze di distanza dagli avversari di giornata e così una sfida già calda e sentita di per sé diventa assume anche contorni d’Europa che conta.

TESTA-CODA ALLE 17 - Il Paris Saint-Germain continua a giocare un campionato a sé. L’incontro che aprirà questo sabato calcistico vedrà impegnati proprio i rossoblu della Capitale contro il Guingamp fanalino di coda. Impegno da non sottovalutare per la truppa di Tuchel che è stata eliminata dalla Coupe de la Ligue proprio dai rossoneri. Il Montpellier vuole confermarsi nei quartieri alti della classifica e domani pomeriggio farà visita al Rennes al “Roazhon Park”. Impegno in trasferta per il Nizza che scenderà in campo a Reims mentre il Nimes attenderà il Tolosa.

MONACO PER LA SALVEZZA, MARSIGLIA PER RIPARTIRE - La missione salvezza del Monaco passa dal “Louis II”. Dopo il pareggio ottenuto in superiorità numerica nel derby della Costa Azzurra contro il Nizza, la squadra di Henry cerca il successo casalingo contro il Monaco questa sera alle ore 20. Domani invece toccherà all’Olympique Marsiglia in casa del Caen riscattare la sconfitta in casa del Saint-Etienne. In contemporanea, alle ore 17, all'Angers che se la vedrà con il Nantes. Alle 19, infine, sarà la volta di Bordeaux-Dijon.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain** 50; Lille*** 40; Saint-Etienne 36; Lione 34; Montpellier* 31; Nizza 30; Strasburgo, Rennes 29; Olympique Marsiglia* 28; Reims 27; Nimes* 26; Bordeaux* 25; Nantes 23; Tolosa 22; Angers* 20; Caen, Amiens*** 18; Dijon* 17; Monaco 15; Guingamp 14.

*una partita in meno.

**due partite in più.

***una partita in più.