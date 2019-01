Ligue 1, il 22° turno - Apre il derby della Loira, Monaco a Digione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata numero 22 in Ligue 1. Il campionato francese riprende con la lotta per la salvezza sempre più accesa mentre si sta delineando la classifica per quanto riguarda la zona Champions League. Il sabato calcistico si aprirà con un match tanto spettacolare quanto sentito e atteso come il derby della Loira fra il Nantes e il Saint-Etienne. Appuntamento questo pomeriggio, calcio d’inizio alle ore 17 alla Beaujoire. Alle 20 toccherà alle due squadre della Costa Azzurra scendere in campo con il Nizza impegnato fra le mura amiche con il Nimes e il Monaco che cerca disperatamente i punti per uscire dalle secche del penultimo posto in casa del Dijon in quello che sarà uno scontro diretto.

Domenica invece ci saranno incontri incrociati fra chi punta ai quartieri alti della graduatoria e chi non vuole finire in Ligue 2. E’ il caso di Amiens-Lione che giocheranno alle 17 e Montpellier-Caen, impegnate due ore prima. Alle 21 invece ci saranno i campioni di Francia del Paris Saint-Germain che avranno il compito di chiudere la giornata al “Parco dei Principi” contro il Rennes che vuole provare a fare lo sgambetto ai rossoblu di Tuchel. Il sorprendente Strasburgo ospiterà questa sera il Bordeaux in contemporanea a Guingamp-Reims mentre domani si giocherà anche Tolosa-Angers.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain** 53; Lille*** 43; Lione 37; Saint-Etienne 36; Strasburgo, Montpellier* 32; Olympique Marsiglia, Nizza 31; Rennes 30; Nimes 29; Bordeaux*, Reims 28; Tolosa 25; Angers, Nantes 23; Caen, Amiens 18; Monaco 15; Guingamp 14.

*una partita in meno.

**due partite in meno.

***una partita in più.