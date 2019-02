Ligue 1, il 23° turno - Due match rinviati, PSG in campo a Lione

© foto di Insidefoto/Image Sport

Campionato francese sempre più frazionato. Il 23° turno di Ligue 1 è pronto a prendere il via in questo fine settimana con una gara che non si disputerà. Il match fra Caen e Nantes, infatti, verrà disputato fra undici giorni, più precisamente mercoledì 13 febbrario alle 19.30 mentre Bordeuax-Guingamp addirittura una settimana più tardi, il 20 febbraio con calcio d'inizio alle ore 19. Le decisioni sono state prese dalle rispettive prefetture che dirotteranno le forze dell'ordine alle manifestazioni dei gilet gialli.

CHI GIOCHERA' - Le altre partite verranno regolarmente disputate. Ad aprire la giornata ci penserà il Monaco che scenderà in campo al "Luis II" contro il Tolosa. La squadra del Principato va a caccia disperata di punti salvezza. In contemporanea si giocheranno Angers-Dijon e Rennes-Amiens mentre un'ora più tardi rispetto al calcio d'inizio delle tre gare sopra citate, quindi alle 21, sarà la volta dell'Olympique Marsiglia in casa del Reims.

BIG MATCH A LIONE - La domenica calcistica vedrà il Paris Saint-Germain impegnato a Lione in quello che è il big match della giornata. Appuntamento al ParcOL alle 21. Prima toccherà al Saint-Etienne, reduce dal pareggio nel derby della Loira contro il Nantes in settimana. I Verts torneranno al "Guichard" e ospiteranno lo Strasburgo. Alle 15, infine, toccherà al Montpellier impegnato sul campo del Reims.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain** 56; Lille*** 46; Lione 40; Saint-Etienne 37; Strasburgo, Montpellier* 35; Nizza*** 34; Olympique Marsiglia*, Reims 31; Rennes 30; Nimes 29; Bordeaux* 28; Tolosa 26; Nantes, Angers 24; Dijon* 20; Caen, Amiens 18; Monaco 15; Guingamp 14.

*una partita in meno.

**due partite in meno.

***una partita in più.