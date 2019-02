Ligue 1, il 24° turno - Apre PSG-Bordeaux, domani sei gare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuova giornata in Ligue 1, nuovo giro di rinvii. Le manifestazioni dei gilet gialli che imperversano nel paese, e il conseguente dirottamento delle forze dell'ordine dagli stadi alle piazze, hanno portato allo spostamento di tre partite da sabato alle 20 a domenica: si tratta di Nantes-Nimes, con i gialloverdi che hanno ritirato la numero 9 di Sala, e Tolosa-Reims in campo alle 15 di domani e Guingamp-Lille che invece verrà giocata alle 17.

ESAME MONTPELLIER PER IL MONACO, LIONE A NIZZA - Domani pomeriggio sarà anche il turno del Monaco, reduce dal successo casalingo contro il Tolosa che ha dato un po' di ossigeno alla truppa del Principato. I ragazzi di Thierry Henry saranno chiamati in campo a Montpellier per dare continuità e guardare con più serenità alla classifica. Il turno sarà chiuso dal Nizza che attenderà all'Allianz Riviera il Lione mentre il Rennes attende il Saint-Etienne al "Roahzon Park".

LE GARE DEL SABATO - La giornata di oggi verrà aperta dalla capolista Paris Saint-Germain. I rossoblu di Thomas Tuchel scenderanno in campo al "Parco dei Principi" contro il Bordeaux mentre si disputeranno regolarmente questa sera alle 20 le sfida fra Amines e Caen e fra Strasburgo e Angers.

LA 24a GIORNATA

Venerdì 8 febbraio

ore 20.45

Dijon-Olympique Marsiglia 1-2

Sabato 9 febbraio

ore 17

Paris Saint-Germain-Bordeaux

ore 20

Amiens-Caen

Strasburgo-Angers

Domenica 10 febbraio

ore 15

Montpellier-Monaco

Nantes-Nimes

Tolosa-Reims

ore 17

Guingamp-Lille

Rennes-Saint-Etienne

ore 21

Nizza-Lione

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain** 56; Lille 46; Lione 43; Saint-Etienne*, Olympique Marsiglia*** 37; Montpellier* 36; Strasburgo* 35; Reims, Nizza 34; Rennes 33; Nimes 30; Bordeaux* 28; Angers 27; Tolosa 26; Nantes* 24; Dijon 20; Caen*, Monaco, Amiens 18; Guingamp* 14.

*una partita in meno.

**due partite in meno.

***una partita in più.