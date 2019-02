Ligue 1, il 25° turno - Oggi in campo Monaco e Nizza, domani ASSE-PSG

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata numero 25 in Ligue 1 che slitterà ancora una volta. Le, ormai tradizionali, manifestazioni dei gilet jaunes portano ancora una volta al cambiamento di orario di diverse partite del massimo campionato transalpino. Quest’oggi saranno tre le partite che si disputeranno. Aprirà la giornata la sfida del “Velodrome” fra Olympique Marsiglia e Amiens. La squadra di Rudi Garcia cerca punti per stabilirsi nuovamente al quarto posto mentre la formazione ospite vuole uscire dalle secche della bassa classifica. Stesso obiettivo per il Monaco. La squadra di Thierry Henry se la vedrà contro il Nantes alle 20; stesso orario per il Nizza che scenderà in campo contro l’Angers.

LE GARE DELLA DOMENICA - Domani invece sarà la volta di cinque partite. Alle 15 ci saranno tre gare: gli occhi saranno puntati su Lille-Montpellier mentre in contemporanea si giocheranno anche Caen-Strasburgo e Bordeaux-Tolosa. Alle 17 ci sarà la volta di Reims-Rennes mentre la giornata sarà chiusa dalla sfida del “Guichard” fra il Saint-Etienne e il Paris Saint-Germain.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain** 59; Lille 49; Lione*** 46; Saint-Etienne 40; Montpellier*, Olympique Marsiglia, Nizza 37; Rennes 36; Strasburgo 35; Nimes*** 33; Angers 30; Bordeaux* 28; Nantes, Tolosa 27; Dijon*** 23; Amiens 21; Monaco 19; Caen 18; Guingamp 14.

*una partita in meno.

**due partite in meno.

***una partita in più.