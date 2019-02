© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre punti per dimostrare di esser guarito. Il Monaco ha cambiato rotta con il ritorno in panchina di Leonardo Jardim ed è tornato ad intravvedere la luce che rappresenta la salvezza in Ligue 1. I biancorossi del Principato saranno chiamati in causa domani sera al "Louis II" contro il Lione per un test molto importante e per tirarsi fuori, quasi definitivamente, dalle zone basse della classifica. Domenica toccherà anche all'Olympique Marsiglia scendere in campo alle 17 sul campo del Rennes che ha conquistato il pass per gli ottavi di finale di Europa League battendo 3-1 giovedì il Betis Siviglia.

Il sabato invece sarà aperto dai campioni del Paris Saint-Germain. Buffon e compagni saranno impegnati fra le mura amiche contro il Nimes mentre le altre due gare del sabato vedranno Amiens e Guingamp impegnate rispettivamente contro Nizza e Angers. La domenica si aprirà invece con il derby dell'Atlantico fra Nantes e Bordeaux, sfida molto sentita da ambo le parti. In contemporanea si giocheranno anche Montpellier-Reims e Tolosa-Caen.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 65; Lille** 51; Lione 46; Saint-Etienne** 43; Olympique Marsiglia 40; Montpellier, Reims 38; Nizza, Strasburgo** 37; Nimes, Rennes 36; Angers 33; Bordeaux 32; Nantes, Tolosa 27; Monaco 22; Amiens 21; Dijon 20; Caen 19; Guingamp 15.

*una partita in meno.

**una partita in più.