Ligue 1, il 27° turno - Domani Marsiglia-Saint-Etienne, Monaco a Angers

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo giro di rinvii in Ligue 1. Le continue manifestazioni dei gilet gialli portano scompiglio nel massimo campionato francese con le varie Prefetture costrette a dirottare da mesi le forze di polizia dagli stadi alle piazze. Ne hanno fatto le spese le sfide fra Nimes e Rennes, rinviata a data da destinarsi, e fra Bordeaux e Montpellie, che invece avrà luogo martedì prossimo con calcio d’inizio alle ore 19. Il sabato calcistico invece sarà aperto alle 17 da Caen-Paris Saint-Germain mentre alle 20 si disputeranno soltanto due partite: Angers-Monaco e Reims-Amines-

La domenica invece vedrà scendere in campo cinque partite. Alle 15 il Lille difenderà il secondo posto in casa contro il Dijon mentre in contemporanea il Nizza attenderà lo Strasburgo e il Guingamp se la vedrà fra le mura amiche contro il Nantes. Alle 17 il Lione giocherà contro il Tolosa mentre alle 21 andrà in scena la sfida molto sentita fra Olympique Marsiglia e Saint-Etienne.

LE PARTITE

Sabato 2 marzo

ore 17

Caen-Paris Saint-Germain

ore 20

Angers-Monaco

Reims-Amiens

Domenica 3 marzo

ore 15

Guingamp-Nantes

Lille-Dijon

Nizza-Strasburgo

ore 17

Lione-Tolosa

ore 21

Martedì 5 marzo

ore 19

Bordeaux-Montpellier

Olympique Marsiglia-Saint-Etienne

Rinviata a data da destinarsi

Nimes-Rennes

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 68; Lille 51; Lione 46; Saint-Etienne 43; Olympique Marsiglia, Reims 41; Montpellier 38; Strasburgo, Rennes, Nizza 37; Nimes 36; Angers 33; Bordeaux 32; Nantes 30; Tolosa 28; Monaco 25; Amiens 24; Caen, Dijon* 20; Guingamp 18.

*una partita in meno.