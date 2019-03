Ligue 1, il 28° turno - Il PSG non gioca, domani derby Marsiglia-Nizza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Ligue 1 torna in campo nel weekend ma non c'è il Paris Saint-Germain. La formazione di Thomas Tuchel, fresca tra l'altro dall'eliminazione in Champions League per mano del Manchester United, non disputerà la sua partita prevista in casa del Nantes. Il match con i gialloverdi è stato rinviato a data da destinarsi. Il sabato sarà aperto dal Lione che farà visita allo Strasburgo alle 17, mentre alle 20 toccherà al Monaco chiamato all'esame Bordeaux al "Louis II". In contemporanea con i biancorossi di Jardim ci sarà anche Amiens-Nimes, sfida interessante per i padroni di casa invischiati nella lotta per non retrocedere, e Dijon-Reims, incrocio fra chi lotta per la sopravvivenza - i padroni di casa - e chi per un posto nella prossima Europa League - gli ospiti -.

Il big match di giornata si giocherà invece domani sera al "Velodrome". L'Olympique Marsiglia è pronto ad ospitare il Nizza nel derby del sud della Francia per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Alle 15 al "Guichard" ci sarà un'altra super sfida dal sapore di alta classifica: il Lille, seconda forza del torneo, sarà ospite del Saint-Etienne quinto in classifica. In contemporanea ci sarà anche il Montpellier che se la vedrà in casa con l'Angers e il Tolosa che ospiterà il Guingamp. Alle 17 sarà invece la volta del Rennes, reduce dal successo rotondo in Europa League contro l'Arsenal nell'andata degli ottavi di finale, al Roazhon Park contro il Caen.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 71; Lille 54; Lione 49; Olympique Marsiglia 44; Saint-Etienne 43; Reims 42; Montpellier 41; Nizza 40; Strasburgo, Rennes* 37; Nimes* 36; Angers 34; Bordeaux 32; Nantes 31; Tolosa 28; Monaco 26; Amiens 25; Caen, Dijon* 20; Guingamp 19.

*una partita in meno.