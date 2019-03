Ligue 1, il 29° turno - Domani Le Classique, Rennes cerca il riscatto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Torna la Partita con la P maiuscola in Francia. Torna il match atteso per tutto l’arco del campionato. Al “Parco dei Principi” la 29a giornata di Ligue 1 si concluderà con le Classique. Il Paris Saint-Germain, che vola indisturbatamente in vetta al campionato, ospiterà l’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia, in cerca di punti per ritornare nell’Europa che conta. La domenica calcistica verrà aperta alle 14.30 dal Lione che se la vedrà fra le mura amiche contro il Montpellier in un match che profuma di alta classifica mentre mezzora più tardi sarà la volta del Reimes in casa contro il Nantes. Alle 17 il Rennes sarà chiamato alla reazione dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Arsenal in casa del Bordeaux.

QUESTA SERA SCONTRI SALVEZZA - Il sabato sarà dedicato invece alle zone basse della classifica. Alle 20 si sfideranno tutte compagini che sono coinvolte nella lotta salvezza. L’unica eccezione è rappresentata dal Saint-Etienne che però scenderà in campo contro la penultima forza del campionato Caen. Occasione da non perdere per il Guingamp che ospiterà il Dijon, distante solo due punti e in zona spareggio interdivisionale (il “Barrage”). L’Amines vuole uscire definitivamente dalla zona pericolo e affronterà un tranquillo Angers mentre concluderà la giornata la sfida di centro classiifca fra Nimes e Strasburgo.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 74; Lille** 57; Lione 50; Olympique Marsiglia 47; Reims, Saint-Etienne 43; Montpellier 42; Nizza** 41; Rennes 40; Strasburgo 38; Nimes* 36; Angers 35; Bordeaux 33; Tolosa** 32; Nantes* 31; Monaco** 30; Amiens 28; Dijon 21; Caen 20, Guingamp 19.

*una partita in meno.

**una partita in più.