Ligue 1, il 29° turno - PSG col Metz per scordare il Real, Nantes col Troyes

Tempo di testa coda in Ligue 1. Il sabato calcistico sarà aperto oggi alle 17 dal Paris Saint-Germain che, fresco di eliminazione in Champions League per mano del Real Madrid, ospiterà il Metz al “Parco dei Principi”. Impegno proibitivo per i granata contro la squadra che si sta avviando a vincere il titolo, ma niente è impossibile e se vogliono raggiungere un’incredibile salvezza devono provare a strappare un risultato positivo contro i rossoblu di Emery. Il Lione invece vuole rialzarsi in campionato e dare continuità al successo di giovedì in Europa League. I rossoblu di Bruno Genesio saranno impegnati davanti al pubblico amico contro il Caen.

L’Olympique Marsiglia invece chiuderà la 29a giornata al Municipal contro il Tolosa mentre il Nizza di Mario Balotelli andrà a far visita, sempre nella giornata di domani, al Guingamp. Sfida interessante quella che andrà in scena questa sera al “Roazhon Park” fra il Rennes e il Saint-Etienne. Allo stesso orario, le 20, toccherà al Nantes di Claudio Ranieri dimostrare di essere usciti dalla crisi di risultati. I gialloverdi, che non vincono dal 27 gennaio, saranno impegnati davanti al proprio pubblico contro il Troyes.

Il Lille cerca disperatamente punti per uscire dai bassifondi della classifica in casa contro il Montpellier, stesso discorso vale per l’Amiens che andrà a giocare sul campo di un più tranquillo Dijon. Il Bordeaux infine giocherà al Matmut-Atlantique contro l’Angers, che non è del tutto fuori dai giochi per la retrocessione.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 74; Monaco* 63; Olympique Marsiglia 56; Lione 51; Rennes 41; Montpellier, Nantes 40; Nizza 39; Bordeaux, Dijon 36; Caen, Guingamp, Saint-Etienne 35; Angers, Strasburgo* 31; Amiens, Tolosa 29; Troyes 28; Lille 27; Metz 20.

*una partita in più.