Ligue 1, il 2° turno - Occhi su Monaco-Lille, PSG a Guingamp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le sorprese e le conferme della settimana scorsa, la Ligue 1 tornerà in campo per il 2° turno. In questo fine settimana gli occhi saranno puntati sul “Louis II” dove, questa sera alle 20, il Monaco ospiterà il Lille in uno dei big match di giornata. Ad aprire il sabato calcistico sarà invece il Paris Saint-Germain che alle 17 sarà impegnato al “Roudourou” contro il Guingamp. Clima teso nel Bordeaux con il tecnico Poyet che è stato esonerato e con i giocatori che, in segno di solidarietà col tecnico, non si sono allenati. I girondini intanto, dopo aver perso all'esordio davanti al pubblico amico, saranno chiamati dall'insidioso impegno sul campo del Tolosa domani alle 17.

L'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia cerca invece continuità dopo il successo dell'esordio. I biancoazzurri saranno ospiti del neopromosso Nimes mentre il Nizza cerca il riscatto in casa del Caen. Lo Strasburgo vuole stupire ancora. La formazione alsaziana, dopo aver superato il Bordeaux in casa, vuole fermare anche il Saint-Etienne nel match della domenica pomeriggio. Impegno in trasferta per il Nantes che se la vedrà in quel di Digione mentre chiuderanno la seconda giornata le sfide fra Rennes e Angers e fra Amiens e Montpellier.

CLASSIFICA - Reims* 6; Olympique Marsiglia, Paris Saint-Germain, Lille, Monaco, Lione*, Strasburgo, Nimes, Dijon, Saint-Etienne 3; Angers, Guingamp, Montpellier, Nizza, Nantes, Rennes, Amiens, Bordeaux, Caen, Tolosa 0.

*una partita in più.