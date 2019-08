Ligue 1, il 3° turno - Tre rinvii a causa del G7, stasera c'è il Monaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo campionato, nuovi rinvii Nella stagione passata diverse partite furono spostate a causa delle tante manifestazioni in giro per la Francia dei gilet gialli. In questa fine settimane invece saranno tre le partite che non si disputeranno a causa del G7 che si svolgerà dal 24 al 26 agosto a Biarritz. Così Montpellier-Lione si giocherà martedì prossimo alle ore 19, Lille-Saint-Etienne alla stessa ora ma di mercoledì prossimo mentre il derby del Sud della Francia fra Nizza e Olympique Marsiglia si giocherà sempre mercoledì ma alle 21.

Le gare che si giocheranno - Questa sera saranno quattro gli incontri previsti che si giocheranno regolarmente. Alle 20 sarà la volta di Amiens-Nantes, Anders-Metz, Dijon-Bordeaux e Brest-Reims. Domani aprirà invece il Monco voglioso di riscatto dopo un inizio disastroso. La squadra di Jardim sarà impegnata alle 15 al “Louis II” contro il Nimes mentre alle 21 il PSG ospiterà il Tolosa. Alle 17 sarà la volta di Strasburgo-Rennes.

CLASSIFICA - Lione, Nizza, Rennes 6; Metz, Reims, Saint-Etienne, Tolosa 4; Paris Saint-Germain, Amiens, Lille, Angers 3; Brest, Strasburgo 2; Montpellier, Nantes, Bordeaux, Olympique Marsiglia 1; Dijon, Nimes, Monaco 0.