Ligue 1, il 30° turno - Si parte oggi con l'OM, chiude domani il PSG

Fra campionato e coppa. Il weekend calcistico francese vedrà da una parte la finale di Coupe de la Ligue e dall’altra la 30a giornata di Ligue 1. Si parte alle 17 con la sfida fra Olympique Marsiglia e Angers mentre alle 20.45 occhi puntati su Saint-Denis dove Strasburgo e Guingamp - che recupereranno le loro partite mercoledì alle 19 rispettivamente contro Montpellier e Reims - si contenderanno il secondo trofeo nazionale per importanza dopo la Coppa di Francia. Il primo Monday night - e non è un Pesce d’Aprile visto che si giocherà il primo del mese - sarà la sfida fra Saint-Etienne e Nimes.

LE GARE DELLA DOMENICA - Il clou della giornata sarà domani: si parte alle 15 con il Monaco che vuole continuare nella sua serie positiva in casa contro il Caen. In contemporanea alla gara del “Louis II” si giocheranno anche Dijon-Nizza e Amiens-Bordeaux mentre alle 17 il Lille sarà ospite del Nantes. Alle 21 invece toccherà alle stelle del Paris Saint-Germain che scenderanno in campo al Municipal contro il Tolosa.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain* 77; Lille 57; Lione** 56; Olympique Marsiglia 47; Saint-Etienne, Reims 46; Montpellier 42; Rennes, Nizza 41; Strasburgo 39; Nimes* 37; Angers 36; Bordeaux 34; Tolosa 32; Nantes* 31; Monaco 30; Amines 29; Guingamp 22; Dijon 21; Caen 20.

*una partita in meno.

**una partita in più.